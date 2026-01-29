Türkiye ve Özbekistan Arasındaki İşbirliğine Yeni Anlaşmalar - Son Dakika
Türkiye ve Özbekistan Arasındaki İşbirliğine Yeni Anlaşmalar

29.01.2026 23:29
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in huzurunda iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na iştirak ettiklerini, ardından ilişkileri ahdi zemine taşıyacak nitelikteki anlaşmaları imza altına aldıklarını belirtti.

Tekin, bu kapsamda iki ülke arasında öğrenci ve öğretmen değişimlerinin artırılması, bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi, ortak değerlerin teşvik edilmesi, Taşkent Türk Okulları, Türkiye Maarif Vakfı çalışmaları, kardeş okul uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tanıtımı gibi farklı alanlarda işbirliklerini pekiştirdiklerini kaydetti.

Bakanlık olarak Özbekistan ile gönül ve kültür bağı temelinde kurduklarını ve yürüttükleri çalışmaları somut kazanımlarla sürdürmeye devam edeceklerini belirten Tekin, "Eğitim alanındaki işbirliğimizin, Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye ile Özbekistan arasında sağlık hizmetleri ve sağlık turizmi alanlarında yürütülecek işbirliklerine yönelik mutabakat zaptının imzalandığını aktararak, "Dost ve kardeş ülke Özbekistan ile işbirliğimizin daha da ileri taşınmasını temenni ediyor, imzalanan mutabakatın ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." paylaşımını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen karşılama ve ardından gerçekleşen heyetler arası görüşmelerde Türkiye-Özbekistan arasındaki stratejik işbirliğini ve ortak projeleri değerlendirdiklerini kaydetti.

Ersoy, paylaşımında "Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Sayın Ozodbek Nazarbekov ile Bakanlıklarımız arasında 2026-2027 yılları için Kültürel İşbirliği Planı'na imza attık. İki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

22:07
21:55
21:16
20:50
20:47
20:46
