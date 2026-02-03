DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Türkiye artık enerjisini Şam yerine Ankara'ya harcamalı ve Ankara çözümüne odaklanmalı. Ankara çözümü emin olun domino etkisi yaratarak Şam'ı, bölgeyi ve Türkiye'de yaşayan 86 milyon insanı da olumlu etkiler" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bakırhan, Suriye hükümeti ile terör örgütü PYD/YPG arasında imzalanan 29 Ocak anlaşmasını desteklediklerini ve anlaşmanın sahada uygulanması gerektiğini belirtti. Bakırhan, "Anlaşma, Suriye devletinin de Kürtlerin de tam istediği gibi olmadı; ancak hem Suriye'nin hem Kürtlerin kazanacağı bir metindir. Uzlaşı metninin ortaya çıkmasını sağlayan Kürtler ile dostları başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Suriye'de ilan edilen kademeli entegrasyon kapsamında sosyal, siyasal ve yerel hakların gözetilmesi demokratik dengeyi güçlendirecektir. Kalıcı ateşkesin sağlanmasıyla baskıların durması ve nihayetinde insanların ölmemesi en önemli kazanımdır. Bu kapsamda yerinden edilen Kürtlerin ve orada yaşayan halkların en kısa sürede yurtlarına geri dönmesini diliyoruz. Kürtlerin idari statüsü ve ana dilinde eğitim hakkı, birleşik Suriye'nin teminatıdır. Bu mutabakat bir başlangıçtır, mutabakatın demokratik ruhu tüm Suriye halklarına ve inançlarına da yayılmalıdır. DEM Parti olarak bu anlaşmayı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'SÜRECİN HIZLANMASI İÇİN UMUTTUR'

Türkiye'nin tarihsel bir eşikte olduğuna işaret eden Bakırhan, "Türkiye artık enerjisini Şam yerine Ankara'ya harcamalı ve Ankara çözümüne odaklanmalı. Ankara çözümü emin olun domino etkisi yaratarak Şam'ı, bölgeyi ve Türkiye'de yaşayan 86 milyon insanı da olumlu etkiler. Şam'da imzalanan mutabakatın yarattığı yeni iklim, sürecin hızlanması için taze bir umuttur. İktidarın elinde artık Suriye eksenli güvenlik kaygılarının bir zemini kalmadı. Önemli bir tehdit olarak görüyorlardı; ancak anlaşma imzalandı. Gerekçeleri tükendi, somut ve güven verici adımlar konusunda hiç kimsenin bahanesi kalmadı. Süreci ilerletecek çerçeve yasanın 1 gün bile gecikmeden çıkarılması gerekiyor. Kürtlere hak, Türkiye'ye demokrasiyi sağlayacak hukuki çalışmalar devreye alınmalı. Başta kayyımlar olmak üzere demokrasiye sürülen kara lekelerin artık Türkiye'den sökülüp atılması gerekiyor" dedi.

'BUNUN MUHATABI İKTİDARDIR'

Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözlerine ilişkin, "Bizden önce bu kürsüde Sayın Bahçeli konuştu. Bazı şeylere katılmamakla birlikte şimdi ifade edeceğim hususlara katılıyoruz. Sayın Bahçeli'nin sözünü ettiği umut hakkı, kayyım utancından kurtulmuş ve siyasi tutsakların özgür olduğu bir Türkiye, bizim de talebimizdir. Sayın Bahçeli'nin bu tespitleri önemli ve değerlidir. Bunun muhatabı iktidardır. Artık iktidar, Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği konularda adım atmalıdır. Bu çerçevede bugün TBMM, sözü eyleme dökerek tarihi bir eşikten geçme fırsatı ile karşı karşıyadır. Bu süreç güçlü bir Meclis iradesi ile tereddüde yer bırakmayacak şekilde şeffaf ve cesur adımlarla artık ilerlemelidir. Hazırlanacak ortak komisyon raporu yasal ve hukuki altyapıyı ören, halklara güven veren bir toplumsal sözleşme niteliğinde olmalıdır" diye konuştu.

'UMARIM BU TALEPLER HAYAT BULUR'

Bakırhan, toplantının ardından gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözlerini tekrar hatırlatması üzerine, "Sayın Bahçeli iktidar ortağıdır, bu meselelerin muhatabı iktidardır. Umarın en kısa sürede Sayın Bahçeli'nin dile getirdiği bu talepler hayat bulur. Kayyım atanan belediyelerin eş başkanları görevlerine döner. Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani kumpas davası başta olmak üzere siyasi sebeplerle içeride bulunan bütün siyasi tutsaklar özgürleşir ve Türkiye'ye demokrasi gelir" dedi.

Bakırhan, DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapması beklenen görüşmenin tarihine ilişkin soru üzerine, "İmralı heyetimiz her ziyaret sonrasında siyasi partilerle ve kurumlarla bir araya geliyor. Dönem dönem de Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşüyor. Böyle bir görüşme talepleri var; ancak ne zaman olacağını bilmiyorum. Resmi talep iletilmedi; ancak böyle bir düşünce var" değerlendirmesinde bulundu.