Bakü Büyükelçisi Bağcı: "Ukrayna'ya yapılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz""Türkiye girişimlerini sürdürmekte" - Son Dakika
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Bakü Büyükelçisi Bağcı: "Ukrayna'ya yapılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz""Türkiye girişimlerini sürdürmekte"

26.02.2022 12:32

- Bakü Büyükelçisi Bağcı: "Ukrayna'ya yapılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz" "Türkiye girişimlerini sürdürmekte" Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türkiye'nin Ukrayna konusundaki girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, "Ukrayna'ya yapılan askeri harekatı kabul edilemez...

- Bakü Büyükelçisi Bağcı: " Ukrayna'ya yapılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz"

"Türkiye girişimlerini sürdürmekte"

BAKÜ - Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türkiye'nin Ukrayna konusundaki girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, "Ukrayna'ya yapılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz" dedi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonlar konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna konusunda açık ve net bir tutum sergilediğini belirten Bağcı, "Bunu tekrar etmekte yarar var. Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yanadır. Ukrayna'ya yapılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin huzur, istikrar ve barışına vurulmuş ağır bir darbedir. Türkiye'nin tutumu budur" dedi.

"Türkiye girişimlerini sürdürmekte"

Türkiye'nin, Ukrayna'da ihtilafı çözmek için arabuluculuk girişimini sürdürdüğünü vurgulayan Bağcı, "Siz de bunu yakından takip ettiniz ve maalesef bu çerçevede bir sonuç alınamamıştır fakat bu alınamayacak anlamına da gelmez. Türkiye girişimlerini sürdürmektedir hem uluslararası platformlarda hem de NATO çerçevesinde. Bir an önce bu meselenin diplomasi yoluyla çözülmesi için elinde geleni yapmaktadır. Dileğimiz bu ateşkesin bir an önce ilan edilmesi ve meselenin diplomasi yoluyla sulh bulması yönündedir" ifadelerini kullandı.

Bakü Büyükelçisi Bağcı: Ukrayna'ya yapılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz Türkiye girişimlerini sürdürmekte
Bakü Büyükelçisi Bağcı: Ukrayna'ya yapılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz Türkiye girişimlerini sürdürmekte
Bakü Büyükelçisi Bağcı: Ukrayna'ya yapılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz Türkiye girişimlerini sürdürmekte

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Cahit Bağcı, Ukrayna, Türkiye, Bakü, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakü Büyükelçisi Bağcı: 'Ukrayna'ya yapılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz''Türkiye girişimlerini sürdürmekte' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakü Büyükelçisi Bağcı: "Ukrayna'ya yapılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz""Türkiye girişimlerini sürdürmekte" - Son Dakika
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