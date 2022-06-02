Bakü'de Karabağ temalı VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı - Son Dakika
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Bakü'de Karabağ temalı VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı

02.06.2022 15:06
Bakü'de Karabağ temalı VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS) başladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS) başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Azerbaycan Milli Meclisi himayesinde, ADA Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesinin organize ettiği kongre için Karabağ ana tema olarak seçildi.

ADA Üniversitesi'nde düzenlenen kongrenin açılışına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, üniversite yöneticileri ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Gafarova etkinlikte yaptığı konuşmada, Karabağ'ın kongrenin ana teması olarak seçilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek Karabağ gerçeklerinin akademik çevreler tarafından vurgulanmasının, bilim literatürüne yansıtılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Gafarova, "Azerbaycan ve Türkiye, halklarının çıkarlarına hizmet eden, barış ve iş birliğini gözeten bağımsız iç ve dış politikaları nedeniyle defalarca çifte standart ve taraflı tutumlarla karşı karşıya kaldı. Azerbaycan-Türkiye birliğinin bu çifte standartlara karşı her zaman kalkan rolü oynaması, ülkelerimize yönelik gizli niyetleri ve komploları püskürtmeyi başarması sevindiricidir." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Eğitim Bakanı Emrullayev de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eğitim ilişkilerinden bahsetti ve sıkı iş birliği içerisinde olduklarını kaydetti.

Emrullayev, Türkiye'de 26 bin Azerbaycanlı öğrencinin eğitim gördüğünü, bunun kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek Türkiye ile ortak üniversite kurulması yönünde yoğun çalışma içerisinde bulunduklarını bildirdi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının kanayan yarası olan Karabağ sorununun zaferle sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Erdem, "Bu zaferi akademik olarak da taçlandırmak niyetindeyiz. Karabağ'da yaşanan soykırım bir savaş sonucu değil, bir hedefti. Bizim görevimiz eğitimle, bu tür konferanslarla, yaşananları unutmamak ve unutturmamak için elimizden geleni yapmaktır." dedi.

ADA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hafız Paşayev de dünyanın birçok ülkesinden akademisyenleri üniversitelerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Dünyanın 20 ülkesinden çok sayıda akademisyenin bildiri sunacağı kongre 3 gün devam edecek. Kongrenin kapanış toplantısı ise Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da yapılacak.

Bakü'de Karabağ temalı VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı
Bakü'de Karabağ temalı VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı
Bakü'de Karabağ temalı VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı
Bakü'de Karabağ temalı VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı
Bakü'de Karabağ temalı VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakü'de Karabağ temalı VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı - Son Dakika


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