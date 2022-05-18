Son dakika haberi | 175 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi | 175 şahsa 'Huzur' operasyonu

18.05.2022 09:36
Son dakika haberi | 175 şahsa 'Huzur' operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 175 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 175 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Kepsut, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Marmara, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda 49 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 50 adet fişek ve 4 adet bıçak ele geçirildi.

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan Altıeylül, Karesi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Havran, Gönen, Bigadiç, Erdek ve Susurluk İlçelerinde 128 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı, 2 şahıs adli kontrol şartıyla, 81 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 541 adet sentetik ecza hap, 326 gram esrar maddesi, 325 gram metamfetamin maddesi, 18 kök kenevir bitkisi, 16 adet ecstasy hap, 7 gram bonzai maddesi, 3 gram kokain maddesi, 10 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 40 adet fişek, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı 7 bin 465 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

(Hüseyin Tokmak - İHA)

Son dakika haberi | 175 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberi | 175 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberi | 175 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberi | 175 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberi | 175 şahsa 'Huzur' operasyonu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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