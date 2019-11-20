Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de, 2 cinayet ile 15 ayrı suçun hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
Balıkesir'de, 2 cinayet ile 15 ayrı suçun hükümlüsü yakalandı
6 saat önce
İşlediği iki cinayet ile 15 ayrı suçtan 41 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü Enis Behiç Kutlu, (50) Balıkesir'in Erdek ilçesinde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:06 Kaynak: AA
İşlediği iki cinayet ile 15 ayrı suçtan 41 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü Enis Behiç Kutlu, (50) Balıkesir'in Erdek ilçesinde yakalandı.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, 2006 yılında Gönen ilçesinde ve 2009 yılında Manyas ilçesinde kasten adam öldürme ile toplam 15 ayrı suçtan 41 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Kutlu'nun Erdek ilçesi Turhanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda olduğu bilgisi aldı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Kutlu'yu saklandığı orman kulübesinde yakaladı.
Kutlu, işlemlerinin ardından Bandırma M tipi kapalı cezaevine gönderildi.
Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti