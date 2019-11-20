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Balıkesir'de, 2 cinayet ile 15 ayrı suçun hükümlüsü yakalandı

6 saat önce

İşlediği iki cinayet ile 15 ayrı suçtan 41 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü Enis Behiç Kutlu, (50) Balıkesir'in Erdek ilçesinde yakalandı.

Balıkesir'de, 2 cinayet ile 15 ayrı suçun hükümlüsü yakalandı, System.String[]

İşlediği iki cinayet ile 15 ayrı suçtan 41 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü Enis Behiç Kutlu, (50) Balıkesir'in Erdek ilçesinde yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, 2006 yılında Gönen ilçesinde ve 2009 yılında Manyas ilçesinde kasten adam öldürme ile toplam 15 ayrı suçtan 41 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Kutlu'nun Erdek ilçesi Turhanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda olduğu bilgisi aldı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Kutlu'yu saklandığı orman kulübesinde yakaladı.

Kutlu, işlemlerinin ardından Bandırma M tipi kapalı cezaevine gönderildi.

Balıkesir, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:06 Kaynak: AA
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