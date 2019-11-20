Balıkesir'de, 2 cinayet ile 15 ayrı suçun hükümlüsü yakalandı

İşlediği iki cinayet ile 15 ayrı suçtan 41 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü Enis Behiç Kutlu, (50) Balıkesir'in Erdek ilçesinde yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, 2006 yılında Gönen ilçesinde ve 2009 yılında Manyas ilçesinde kasten adam öldürme ile toplam 15 ayrı suçtan 41 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Kutlu'nun Erdek ilçesi Turhanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda olduğu bilgisi aldı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Kutlu'yu saklandığı orman kulübesinde yakaladı.

Kutlu, işlemlerinin ardından Bandırma M tipi kapalı cezaevine gönderildi.