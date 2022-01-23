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Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem (6) - Son Dakika

Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem (6)

23.01.2022 01:53
Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem (6)

BAŞKAN BAHÇAVAN: HASAR OLMADIĞINI ÖĞRENDİKAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'te yerin 7.41 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BAŞKAN BAHÇAVAN: HASAR OLMADIĞINI ÖĞRENDİK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'te yerin 7.41 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te de hissedildi. Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AFAD, Jandarma ve sağlık personelleri ile Dursunbey Arama Kurtarma ekibinin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgede görevlendirildi. Deprem nedeniyle can kaybı meydana gelmezken önemli bir hasar da şu ana kadar tespit edilmedi. Kırsal Ayvacık Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, deprem anındaki şiddetli sallanmayla panik yaşadıklarını söyledi.

Yapılan ilk incelemelerde tespit edilen bir hasar olmadığını ve sabaha kadar çalışmaların süreceğini bildiren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, "Meydana gelen deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlarımızla birlikte bizlerde panik yaptık. Çünkü sadece Dursunbey de değil, Bursa'da, İstanbul'da, Balıkesir'de birçok yerde hissedildi. Bizde hemen kaymakam bey ile beraber intikal ettik. Elhamdülillah bir hasar olmadığını örendik. AFAD, jandarma, belediyemizin mühendis kadrosu, herkes geliyor. Bölgede bir çok kırsal mahalle ve bunlara bağlı mezralar var. Buralarda hasar var mı, yok mu bütün evler tek tek dolaşılıp kontrol edilecek. Burada da görüldüğü gibi vatandaşlar panik olmuşlar ve ateş yakıp, başında bekliyorlar. Uzmanların yaptığı açıklamada da bu bölgede aktif fay hattı olmadığını, bunun artçılarının olabileceğini ama bunun kadar şiddetli olmayacağını anlattılar. Biz de bu akşam vatandaşlarımızla beraberiz. İnşallah sabaha kadar hasar tespit çalışması yapacağız. İnşallah başka hasar da yoktur" dedi.

Kırsal Ayvacık Mahalle Muhtarı Metin Kaymak ise "Gece 22.31'de deprem başladı. Birkaç saniye sürdü. Bir can kaybımız yok. Vatandaşlarımız şu anda mahallemiz fırının yanındaki boşluk alandalar. Yetkililerde burada" diye konuştu.

Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir),


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Balıkesir, Deprem, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem (6) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem (6) - Son Dakika
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