Başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı kadın ve kızı, scooterdan düştü - Son Dakika

Başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı kadın ve kızı, scooterdan düştü

Başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı kadın ve kızı, scooterdan düştü
Son Güncelleme: 05.09.2023 15:11

Balıkesir'in Erdek ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın ve kızı scooterdan düştü. Tatilinin zehir olduğunu söyleyen kadın hastanede tedavi altına alınırken yetkililerden şikayetçi olacağını söyledi.

Balıkesir'in gözde tatil beldesi Erdek'te sokak köpeği terörü yaşandı. Başıboş köpekler scootera binen kadın ve kızına saldırdı. Sarsıntı ile yere düşen kadın, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın "Bize saldıran köpekler küpeliydiler, muhtemelen Erdek Belediyesi küpe takmıştır. Bundan dolayı sokak köpeklerini toplamayan ve rehabilite etmeyen sorumlulardan şikayetçi olacağım ve mahkemede hakkımı arayacağım." dedi.

10 KÖPEK SALDIRDI

Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Sahil Parkı 1. Birlik Sitesi önünde, ailesi ile birlikte Bursa'dan Erdek'e tatile gelen Sibel Türkücüoğlu, kızıyla birlikte sahilde scooter ile gezdiği sırada 10 başıboş köpek havlayarak üzerine doğru koşmaya başladı. Bir anda panikleyen kadın scooterden dengesini kaybederek yere düştü. Yerde acı içinde yatan kadını köpeklerden çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı.

Balıkesir'de başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın ve kızı, scooterdan düştü

ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDI

Köpekler bölgeden uzaklaştırılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ambulans ile yaralıyı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yara aldığı öğrenilen Türkücüoğlu Bursa'ya sevk edildi.

Balıkesir'de başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın ve kızı, scooterdan düştü

"TATİLİMİZ ZEHİR OLDU"

İlk ifadesinde tatil için geldiği Erdek'te sürü halinde gezen sokak köpeklerinin saldırması üzerine scooterden yere düştüğünü söyleyen Türkücüoğlu "Burası turizm şehri. Ancak her köşe başında köpekler insanlara havlıyor ya da saldırıyor. Yere düştükten sonra çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etmese sokak köpekleri beni ve yanımda bulunan küçük kızımı ısıracaktı. Böyle bir talihsiz olay nedeniyle tatilimiz zehir oldu, psikolojimiz bozuldu. Bizler de hayvanları seviyoruz ama sahilde çok fazla var. Köpeklerin buradan toplanması gerekiyor. Çoluk çocuk geliyor, kadınlar geliyor. Bize saldıran köpekler küpeliydiler, muhtemelen Erdek Belediyesi küpe takmıştır. Bundan dolayı sokak köpeklerini toplamayan ve rehabilite etmeyen sorumlulardan şikayetçi olacağım ve mahkemede hakkımı arayacağım." dedi.

ERDEK BELEDİYESİ'NİN BARINAK YAPMASI GEREKİYOR

Erdek'te cadde ve sokaklarda sürü halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle sahillerde sürüler halinde gezen sokak köpekleri vatandaşların küçük çocuklarının korkulu anlar yaşamasına neden oluyor. Yaz aylarında başıboş köpek sayısında ciddi artış yaşandığını ifade eden ilçe halkı ile tatilciler, Erdek'te sokaklarda başıboş bırakılan hayvanlara sahip çıkmak amacıyla Erdek Belediyesi tarafından hayvan barınağı yapılması için çalışma başlatılmasını istiyor.

Temmuz 2021'de yasalaşan 'Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile nüfusu 25 binin üstündeki tüm belediyelere hayvan bakımevi kurma zorunluluğu getirildi. Buna göre Erdek Belediyesinin ilçede bakım evi kurması gerekiyor.

Balıkesir'de başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın ve kızı, scooterdan düştü
Kaynak: İHA

Sokak Köpeği, Balıkesir, Erdek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı kadın ve kızı, scooterdan düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı kadın ve kızı, scooterdan düştü - Son Dakika
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