Balıkesir'de Can Azerbaycan'a destek sürüyor - Son Dakika

Balıkesir'de Can Azerbaycan'a destek sürüyor

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'den de destek geldi.

Balıkesir'de Can Azerbaycan'a destek sürüyor, System.String[]

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'den de destek geldi. Azerbaycan'a destek kapsamında Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü hizmet binasına Türk ve Azerbaycan Bayrağı asarken, Büyükşehir Belediyesi de Çamlık Camisi'ndeki hilal minareyi Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırdı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca şehrin en işlek meydanına üzerinde "İki Devlet Tek Millet" yazılı Azerbaycan ve Türk bayraklarının bulunduğu afiş asarak desteğini gösterdi.

Rektörlük binasına Azerbaycan Bayrağı

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik başlattığı operasyonlara destek vermek amacıyla rektörlük binasına Türk ve Azerbaycan Bayrağı astırdı. Rektör Kuş ayrıca bir de mesaj yayımlayarak, "Ermenistan'ın masum sivilleri de hedef alarak gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyor, saldırı sonucu hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'miz, 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışıyla Azerbaycan'ın haklı davasından yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden Azerbaycan'a tam destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ise kentin en işlek noktalarından birisi olan Ali Hikmet Paşa Meydanı'na üzerinde "İki Devlet Tek Millet" yazılı Türk ve Azerbaycan bayraklarının bulunduğu afiş astı. Büyükşehir belediyesi ayrıca şehre hakim bir tepe üzerinde bulunan hilal minareli Çamlık Camisi'nin de minaresini Azerbaycan bayraklarının renkleriyle ışıklandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Azerbaycan'a destek mesajı da yayımlayarak, Azerbaycan'ın her zaman yanında olduklarını dile getirdi. - BALIKESİR

Balıkesir'de Can Azerbaycan'a destek sürüyor
Balıkesir'de Can Azerbaycan'a destek sürüyor
Balıkesir'de Can Azerbaycan'a destek sürüyor
Balıkesir'de Can Azerbaycan'a destek sürüyor
Balıkesir'de Can Azerbaycan'a destek sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan, Ermenistan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Can Azerbaycan'a destek sürüyor - Son Dakika

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