Balıkesir'deki Çocuk Trafik Eğitim Parklarından 4 bin çocuk yararlandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'deki Çocuk Trafik Eğitim Parklarından 4 bin çocuk yararlandırıldı

09.08.2022 14:16
Balıkesir'deki Çocuk Trafik Eğitim Parklarından 4 bin çocuk yararlandırıldı

Balıkesir'de çocuklara erken yaşta trafik bilincinin kazandırılması amacıyla oluşturulan Çocuk Trafik Eğitim Parklarında 4 binden fazla çocuğa trafik bilinci aşılandı.

Balıkesir'de çocuklara erken yaşta trafik bilincinin kazandırılması amacıyla oluşturulan Çocuk Trafik Eğitim Parklarında 4 binden fazla çocuğa trafik bilinci aşılandı.

Eğitimler; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi'nde 10 bin 36 metrekare alanda inşa edilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda devam ediyor.

Minyatür bir şehrin canlandırıldığı Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrenciler; yangın söndürme, ilk yardım, bilinçli bisiklet kullanımı ve trafik kurallarını öğrenip Survivor Parkuru'nda da gönüllerince eğleniyorlar.

Çocuklara trafik kurallarını erken yaşta benimsetmek için büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, eğitim parkını sadece merkezdeki öğrencilerin değil, il genelindeki tüm öğrencilerin faydalandığını söyledi.

Akduman, "Büyükşehir Belediyemiz, ilçelerden ve kırsal mahallelerimizden öğrencilerimizi eğitim parkımızı getirerek faydalanmalarını sağlıyor. Gelen her öğrenci ile yakından ilgileniyor, hediyeleri ile uğurluyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Aziziye'nin yüzme kurslarına büyük ilgi Aziziye'nin yüzme kurslarına büyük ilgi
Kaynak: AA

Paşaalanı mahallesi, Balıkesir, gençlik, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'deki Çocuk Trafik Eğitim Parklarından 4 bin çocuk yararlandırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:36 Eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi
13:35 Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 14:56:25. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'deki Çocuk Trafik Eğitim Parklarından 4 bin çocuk yararlandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş