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Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

21.12.2021 16:02
Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul, Bursa İzmir otoyolu Balıkesir yakınlarında meydana gelen feci kazada bir sürücü ve bir otoyol görevlisi yaşamını yitirdi 2 kişi de yaralandı.

İstanbul, Bursa İzmir otoyolu Balıkesir yakınlarında Tarık Zarif Kalabaş idaresindeki plakalı otomobil, İstanbul, Bursa İzmir otoyolunun Balıkesir Yeniköy viyadüğü mevkiinde kontrolü kaybederek bariyere çarptı.

Kazanın olduğu bölgeye yardım etmek üzere giden otoyol görevlisi Erdoğan Saim ise devriye aracıyla kaza yerinde trafik işaretlemesi yapıyordu. O sırada aynı yönden gelen Ceyhun A. kontrolündeki otomobil ise kontrolden çıkarak her iki araca birden çarptı. Yaşanan zincirleme kaza, bariyerlere çarpan aracın sürücüsü Tarık Zarif Kalabaş ile işaretleme yapan otoyol görevlisi Erdoğan Saim olay yerinde hayatını kaybetti. Ceyhun A. ile aynı araçta bulunan Meliha Meryem N. ise yaralandı. Yaralılar kaza yerine ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Balıkesir, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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