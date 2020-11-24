Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2020 13:20
Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı, System.String[]

24 Kasım Öğretmenler Günü Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen Öğretmenler Günü programında anıta çelenk konulmasının ardından emekli olan öğretmenlere şükran plaketi verilip, mesleğe adım atan genç öğretmenler yemin etti. Tören öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi Öğretmeni Emine Aça öğretmenlik mesleğini tanımlarken, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da öğretmenlik mesleğinin kutsallığına dikkat çekti.

Emine Aça: "Öğrenciliği hiçi bitmeyen bir çınardır öğretmen"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve eğitim sendikalarının Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan kutlama programında daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmenlerinden Emine Aça, "Öğretmen tüm gelişmeleri yakından izleyen ve öğrencisiyle çevresini bu gelişmelerden yararlandıran aydındır. Öğretmen, bir eğitim kurumunda bilgisi, birikimi ve yeteneğiyle çocukların veya gençlerin öğrenme yaşantılarına, hayatına rehberlik eden, yön veren kişidir. Öğretmen, öğrencilerin öğrenmesini programlayandır. Öğretmen, öğrencilere hayatları boyunca kullanabilecekleri sihirli bir anahtar olan okuma yazmayı öğretendir. Öğretmen insana yapılan yatırımın uzun vadeli olduğu gerçeği göz önünde tutulduğunda, ektiğini en geç biçendir. Öğretmen, çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanarak öğrencilerin öğrenme yaşantılarını düzenleyen ve istendik davranışları kazanıp kazanmadığını değerlendirendir. Öğretmen, öğrencilerin akademik başarılarını, ruh sağlıklarını, ruhsal gelişimlerini, meslek tercihlerini etkileyendir. Sanatçıdır öğretmen, çiçek çiçek, şiir şiir nakşeder sevgiyi genç yüreklere. Sinema, tiyatro, edebiyat, resim aşkını eker çorak topraklara; gül bahçeleri yetiştirmek için. Öğrenciliği bitmeyen bir çınardır öğretmen. Öğrendikçe öğreten bilge bir ağaç, genç bedenlere kök salan bir fidandır öğretmen. Öğretmen düşmanıdır karanlığın, cehaletin, geri kalmışlığın ve zulmün. Öğretmen yol gösteren, yeni ufuklar açan, öğrencinin yeteneklerini keşfetmesini ve gelişmesini sağlayandır. Öğretmen öğrencilerin gözünde korkulan değil, saygı duyulan örnek insandır. Milli birlik ve bütünlüğün teminatıdır öğretmen. Fatihler, Seyit Onbaşılar, Ömer Halis Demirler, Fethi Sekinler yetiştirendir öğretmen. Yetiştirdiklerinin vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olduğunu görüp de tıpkı ana baba gibi mutluluktan gözyaşı dönerdir öğretmen" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "Öğretmenlere yılın 365 günü değer verilmeli"

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız bir konuşma yaptı. Yıldız, "Gün kavramına karşıyım. Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü dediğimiz bu günlerin her geçen gün bu kavramların içini boşalttığına inananlardanım. Bizler "Hocamın atının ayağından sıçrayan çamur kaftanıma süstür" diyen bir ecdadın, "Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum" diyen bir peygamberin mensuplarıyız ve "Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" diyen Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle çok ulvi bir mesleği icra eden birer temsilcileriz. İnşallah sadece 24 Kasım'larda değil, yılın 365 günü değer görürüz. O anlamda bizler için, benim için, birer öğretmen olarak hepimizin yılın 365 günü çok değerli ve çok önemli olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intihal eden bütün öğretmenlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, bugün yemin ederek göreve başlayacak olan öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve huzur içinde daha nice yıllar temenni ediyoruz. Bu vesileyle ilimizde görev yapan 15 bin 199 öğretmenimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Genç öğretmenler yemin etti

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler Öğretmenler Günü dolayısıyla şiirler okudu. Törende bu yıl emekliye ayrılan Semra Karakaşlı, Cafer Uslu ve Gülten Küçük'e hizmet şeref belgelerini Vali Yardımcısı Mustafa Çek takdim etti. Törende daha sonra stajyer öğretmenler Çiğdem Akdağ Atabay, Hacer Hanaylı, Perihan Bozdoğan ve Merve Pana yemin ederek öğretmenlik mesleğine başladılar. Tören protokol üyelerinin katılımıyla Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan sergiyi gezmeleriyle son buldu.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı
Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı
Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı
Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı
Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı
Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı
Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı
Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı
Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı
Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı
Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı
Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı
Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı
Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Öğretmenler Günü, Yakup Yıldız, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş
Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü         
12:56
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Kervansaray Holding'e kayyum ataması sırasında rüşvet dağıtıldığı iddiası HSK'ya taşındı Kervansaray Holding'e kayyum ataması sırasında rüşvet dağıtıldığı iddiası HSK'ya taşındı         
12:07
Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı         
11:41
Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife         
11:24
Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş         
11:18
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz         
11:07
Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım         
10:19
23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı 23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı         
10:01
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Kargocu üzerinde Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada         
09:39
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı         
22:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 13:31:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei