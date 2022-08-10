Balıkesir'de huzur ve asayiş uygulaması

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 70 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ilçelerinde yapılan uygulamalarda 30 aranan şahıs yakalanırken 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 21 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 7 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, Karesi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalanırken, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Yine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 23 şüpheli şahıs yakalanırken, 40 adet sentetik uyuşturucu hap, 14 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 3 gram skunk, 292 kök kenevir, 40 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 76 litre kaçak içki, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 130 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR