Balıkesir'de denizde boğulan sözleşmeli er ve kuzeni Kütahya'da toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de denizde boğulan sözleşmeli er ve kuzeni Kütahya'da toprağa verildi

06.09.2022 19:01
Balıkesir'de denizde boğulan sözleşmeli er ve kuzeni Kütahya'da toprağa verildi

Balıkesir'in Erdek ilçesine serinlemek için girdikleri denizde boğularak hayatlarını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Karaca ve kuzeni İsmail Karaca memleketleri Kütahya'nın Simav ilçesi Eğirler köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesine serinlemek için girdikleri denizde boğularak hayatlarını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Karaca ve kuzeni İsmail Karaca memleketleri Kütahya'nın Simav ilçesi Eğirler köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü yakınlarının düğünü için gittikleri Erdek'te serinlemek için denize giren Simav ilçesi Eğirler köyünden Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Karaca (21) ve 14 yaşındaki kuzeni İsmail Karaca denizin birden kabarması ve dalgaların yükselmesi nedeniyle boğularak hayatlarını kaybetmişlerdi.

Sözleşmeli Er Abdullah Karaca için memleketi Simav'ın Eğirler köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kütahya Valisi Ali Çelik, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Kütahya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, AK Parti ve MHP'nin İlçe Başkanları, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Karaca, kuzeni İsmail Karaca ile birlikte gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik başta olmak üzere protokol üyeleri ve vatandaşlar Karaca ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Gönen'de 'Kurtuluşun 100. Yılında Gönen Paneli' gerçekleştirildi Gönen'de 'Kurtuluşun 100. Yılında Gönen Paneli' gerçekleştirildi Erdek'te denize giren genç hayatını kaybetti Erdek'te denize giren genç hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Abdullah Karaca, Balıkesir, Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de denizde boğulan sözleşmeli er ve kuzeni Kütahya'da toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:58 Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Emirhan İlkhan adını Torino tarihine yazdırdı
18:21 Sosyal medyada beğeni alma sevdası tren çarpan genci canından ediyordu
18:03 Süper Lig kulüplerinden silahlı saldırıya uğrayan TFF'ye destek ziyareti: İnşallah bunlar meczup olaylardır
17:35 Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı
17:19 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt
17:16 Türkiye-Yunanistan arasında tansiyon had safhada! Ünlü profesörün "ABD Türkiye'ye saldırabilir" sözleri akıllara geldi
17:04 Mahalle maçında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
16:54 Tuvalette çocukları izlerken yakalanan yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! 'Teşhir suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla yargılanması istendi
16:51 Avrupa Şampiyonası son 16 turu için önemli adım! 12 Dev Adam, Belçika'ya acımadı
16:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a bir gözdağı daha: Benim bu anlattıklarım bir rüya değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 19:07:33. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de denizde boğulan sözleşmeli er ve kuzeni Kütahya'da toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement