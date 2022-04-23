Balıkesir'in ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma, Manyas ve Bigadiç ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri yapıldı.

Bandırma'daki tören, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, burada yaptığı konuşmada, "23 Nisan, Türk milletinin, emperyalist devletlerin her türlü baskı, zulüm ve işgaline karşı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milli egemenliğimizin hakim kılındığı diriliş günüdür." dedi.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirlerin okunması ve halk oyunu gösterileriyle sona erdi.

Manyas

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, koltuğunu Manyas İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zeynep Buğlem Çavuş'a devretti.

Çavuş, yeni oyun parkları yapılması, çevre kirliliği ve orman yangınları konusunda isteklerini dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan kutlamalar ise merkez İstiklal İlkokulu bahçesinde devam etti.

Atatürk Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Zerrin Şen'in konuşmasıyla süren tören, öğrencilerin halk oyunu ve karate gösterilerinin ardından son buldu.

Bigadiç

Bigadiç'teki kutlamalar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bekdüz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören, açık pazar alanında gerçekleştirilen kutlama etkinlikleriyle devam etti.

Programda, kompozisyon, şiir, resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildi. Etkinlik, resmigeçit töreni ile sona erdi.