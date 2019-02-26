Balıkesir Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesi ve Acil Servisi Açıldı

Balıkesir Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesi ve acil servisi açılış töreni yapıldı.
Törende konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı
, acil servisi büyüteceklerini belirterek, "Bu iş için önce gönül vermemiz lazım. Hem Başhekimimiz hem Rektörümüz bu işte çok istekliydi, biz de destek olmaya çalıştık. Devlet bir tane. Kurumlar bir ve beraber olduğunda güzel sonuçlar çıkacak. Biz çok daha iyi ve güzel sonuca doğru ilerliyoruz. Hastanemiz büyüdüğünde burası Balıkesir'e yakışır bir hastaneye dönüşecek." dedi.
Rektör Prof. Dr. İlter Kuş da hastane bünyesindeki yoğun bakım ünitesinin ay başında hizmet vermeye başladığını ve bu zamana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadığını dile getirerek, açılışa katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Törene, AK Parti
Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik
, Belgin Uygur
ve Pakize Mutlu Aydemir
, CHP
Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin
, Bandırma
Onyedi Eylül
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir
, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak
Öztop, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu
, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz ile diğer davetliler katıldı.