Son Dakika Haberleri: Balıkesir Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesi ve Acil Servisi Açıldı

Balıkesir Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesi ve Acil Servisi Açıldı

33 dakika önce

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesi ve acil servisi açılış töreni yapıldı.

Balıkesir Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesi ve Acil Servisi Açıldı, System.String[]
Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesi ve acil servisi açılış töreni yapıldı.

Törende konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, acil servisi büyüteceklerini belirterek, "Bu iş için önce gönül vermemiz lazım. Hem Başhekimimiz hem Rektörümüz bu işte çok istekliydi, biz de destek olmaya çalıştık. Devlet bir tane. Kurumlar bir ve beraber olduğunda güzel sonuçlar çıkacak. Biz çok daha iyi ve güzel sonuca doğru ilerliyoruz. Hastanemiz büyüdüğünde burası Balıkesir'e yakışır bir hastaneye dönüşecek." dedi.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş da hastane bünyesindeki yoğun bakım ünitesinin ay başında hizmet vermeye başladığını ve bu zamana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadığını dile getirerek, açılışa katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Törene, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile diğer davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:11 Kaynak: AA

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