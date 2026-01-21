Balıkesirspor'da Yiğit Bayındır Sakatlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Balıkesirspor'da Yiğit Bayındır Sakatlandı

Balıkesirspor\'da Yiğit Bayındır Sakatlandı
21.01.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesirspor'un genç oyuncusu Yiğit Bayındır'ın kas yırtığı nedeniyle tedavi süreci başlayacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak Tire 2021 FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Balıkesirspor'da Yiğit Bayındır'ın sakatlanması moralleri bozdu. On numara pozisyonunda oynayan 20 yaşındaki genç futbolcuda kas yırtığı tespit edildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Tire 2021 FK maçında sakatlanan futbolcumuz Yiğit Bayındır'a yapılan detaylı muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol arka adalesinde ikinci derece kas yırtığı tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci, kulüp sağlık ekibimizin gözetiminde derhal başlatılmıştır. Yiğit Bayındır'a acil şifalar diler, sağlığına kavuşarak en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ederiz" denildi.

TEKNİK DİREKTÖR ZAFER UYSAL: KADROMUZA KATILACAK YENİ OYUNCULARIMIZ İLE İSTENİLEN DÜZEYE GELECEĞİZ

Balıkesirspor Teknik Direktörü Zafer Uysal ise genel bir değerlendirme yaptı. Uysal, "Takımımız, hafta boyunca üzerinde titizlikle çalıştığımız oyun planıyla sahaya çıktı ve gerçekten kaliteli bir rakibe karşı özverili ve organize bir mücadele sergiledi. Tire defansını sürekli zorladık. Net gol pozisyonları bulmamıza rağmen, son vuruşlardaki isabetsizlik ve karşı kaleciyle birebir karşılaşma anlarındaki şanssızlığımız üç puanı alamamamıza neden oldu. Deplasmanda alınan 1-1'lik sonuç, oyunun genel dengeleri ve istatistiksel üstünlüğümüz göz önüne alındığında, galibiyete daha yakın bir takım olmamız nedeniyle buruk bir beraberlik olarak kaldı. Kadromuzu güçlendirme doğrultusunda, yönetim kurulumuz ile yaptığımız görüşmeler var. Bu görüşmelerin neticesinde kadromuza katılacak yeni oyuncularımız ile istenilen düzeye geleceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Balıkesirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor'da Yiğit Bayındır Sakatlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu
Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası inşaatta ölü bulundu Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası inşaatta ölü bulundu

12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:50
Bomba maçlar var Şampiyonlar Ligi’nde kader günü
Bomba maçlar var! Şampiyonlar Ligi'nde kader günü
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
11:36
ABD’nin ardından YPGPKK’ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu
11:24
Arda Güler’in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:04
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:36:52. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkesirspor'da Yiğit Bayındır Sakatlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.