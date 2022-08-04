Balıklı Rum Hastanesi'nde Yangın Çıktı: 80 Hasta Tahliye Edildi - Son Dakika
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Balıklı Rum Hastanesi'nde Yangın Çıktı: 80 Hasta Tahliye Edildi

04.08.2022 14:04

İstanbul Zeytinburnu’ndaki tescilli kültür varlığı Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın çıktı. Nedeni henüz belli olmayan yangın devam ederken hastalar tahliye edildi. İstanbul Valiliği, yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80’e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

İstanbul Zeytinburnu'ndaki tescilli kültür varlığı Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Nedeni henüz belli olmayan yangın devam ederken hastalar tahliye edildi. İstanbul Valiliği, yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde bugün öğlen saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede binanın tüm çatısını sararken hastalar tahliye edildi. Sağlık çalışanları, itfaiye erleri, zabıta ekipleri ve yurttaşlar, hastaları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırdı. Hastalar, bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken yangın nedeniyle dumandan etkilenen yurttaşlara da sağlık ekipleri müdahale etti. İstanbul Valiliği yetkilileri, yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Bu arada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yangın devam ederken bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise henüz sürüyor.

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İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın kontrol altına alındı İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın kontrol altına alındı Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa İSTANBUL-VALİ YERLİKAYA: CAN KAYBI VE YARALANAN YOK İSTANBUL-VALİ YERLİKAYA: CAN KAYBI VE YARALANAN YOK
Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıklı Rum Hastanesi'nde Yangın Çıktı: 80 Hasta Tahliye Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıklı Rum Hastanesi'nde Yangın Çıktı: 80 Hasta Tahliye Edildi - Son Dakika
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