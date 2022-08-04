Balıklı Rum Hastanesi'nde Yangın Çıktı: 80 Hasta Tahliye Edildi

İstanbul Zeytinburnu'ndaki tescilli kültür varlığı Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Nedeni henüz belli olmayan yangın devam ederken hastalar tahliye edildi. İstanbul Valiliği, yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde bugün öğlen saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede binanın tüm çatısını sararken hastalar tahliye edildi. Sağlık çalışanları, itfaiye erleri, zabıta ekipleri ve yurttaşlar, hastaları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırdı. Hastalar, bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken yangın nedeniyle dumandan etkilenen yurttaşlara da sağlık ekipleri müdahale etti. İstanbul Valiliği yetkilileri, yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Bu arada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yangın devam ederken bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise henüz sürüyor.