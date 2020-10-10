Balkan filmleri, İzmir'deki festivalde yarışacak - Son Dakika

Bu yıl altıncısı düzenlenecek Balkan Panorama Film Festivali'de 4 kategoride 20 film yarışacak.

Bu yıl Kovid-19 salgını tedbirlerine uyularak 15-21 Ekim'de düzenlenecek festivalde gösterimler, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BBKSM) yapılacak.

14 Balkan ülkesinden 95 uzun ve 453 kısa metraj, Türkiye'den ise 21 uzun ve 122 kısa metraj film başvurusunun alındığı festivalde, uluslararası kısa ve uzun metraj, ulusal kısa ve uzun metraj olmak üzere 4 kategoride toplam 20 film yarışacak.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, festivalin 200'ün üzerindeki yerli ve yabancı konuk sayısı ise 50'ye düşürüldü.

Festivalin tanıtımı için Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan proje koordinatörü Sali Saliji Sallini, iki sevgilinin birbirine sarıldığı ve üzerlerinde sarı şemsiye olan yarışma ödülünün İzmir'in iklimiyle ilgili olduğunu söyledi.

İzmir'de yaz ve sonbahar olarak iki mevsimin yaşandığını kaydeden Sallini, "Ya güneş çıkar ya yağmur yağar. Güneşin rengi sarı. Sarı şemsiye bizi yağmurdan korur ve güneşi hatırlatır. Hem İzmir hem de Buca Belediyesinin renkleriyle bütünleşen bir sembol." dedi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da sanat dolu kent haline gelmek için mücadele verdiklerini belirterek, Buca Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi'nin çok yakında hizmete gireceğini, ardından bir kültür merkezi projelerinin daha bulunduğunu aktardı.

Yarışma kapsamında Balkanlar'ın tanınmış oyunculardan Rade Şerbetçiya ile Müjde Ar'ın İzmir'de sinemaseverlerle buluşacağı da kaydedildi.