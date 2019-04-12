Son Dakika Haberleri: Balkanlar'da 6 Ülkenin Sınırını Değiştirecek 'Büyük Arnavutluk' Projesi: Arnavutlar Ne Diyor?…

Balkanlar'da 6 Ülkenin Sınırını Değiştirecek 'Büyük Arnavutluk' Projesi: Arnavutlar Ne Diyor?…

7 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) yolundaki Batı Balkanların iki ülkesi Arnavutluk ve Kosova birleşebilir mi? "Büyük Arnavutluk" tartışması siyasilerin açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor.

Avrupa Birliği (AB) yolundaki Batı Balkanların iki ülkesi Arnavutluk ve Kosova birleşebilir mi? "Büyük Arnavutluk" tartışması siyasilerin açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Peki Arnavutlar bu konu hakkında ne düşünüyor? Ülkenin başkenti Tiran'da halka sorduk.…
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 07:11 Kaynak: Youtube
Tiran, Kosova, Avrupa Birliği, Arnavutluk, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeye Dayandı İYİ Parti Tire Belediye Başkanı'nın İlk İşi Şehir Stadyumunun İsmini Değiştirmek Oldu Bakan Albayrak'ın Açıkladığı Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu Selami Şahin'in Kızı, Gönlünü Siyahi Gence Kaptırdı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.4.2019 07:18:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkanlar'da 6 Ülkenin Sınırını Değiştirecek 'Büyük Arnavutluk' Projesi: Arnavutlar Ne Diyor?…
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]