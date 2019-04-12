Balkanlar'da 6 Ülkenin Sınırını Değiştirecek 'Büyük Arnavutluk' Projesi: Arnavutlar Ne Diyor?…
7 dakika önce
Avrupa Birliği (AB) yolundaki Batı Balkanların iki ülkesi Arnavutluk ve Kosova birleşebilir mi? "Büyük Arnavutluk" tartışması siyasilerin açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor.
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 07:11 Kaynak: Youtube
(AB
) yolundaki Batı Balkanların iki ülkesi Arnavutluk
ve Kosova
birleşebilir mi? "Büyük Arnavutluk" tartışması siyasilerin açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Peki Arnavutlar bu konu hakkında ne düşünüyor? Ülkenin başkenti Tiran
'da halka sorduk.…
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