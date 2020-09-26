Bandırma'da palamutun fiyatı 5 liraya düştü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'nde palamutun fiyatı 5 liraya kadar düştü.

Hale, Karadeniz'den 21 bin 135 çift palamut getirilirken sardalyanın kasası 120, hamsi 300 liradan satılırken. Palamut, tezgahlarda tanesi 5-12,5 liradan, sardalya ve hamsinin kilosu 20 liradan satılıyor.

Hal sorumlusu Özcan Ateş, Karadeniz'den bol palamut getirildiğini, hamsinin ise az olduğunu söyledi.

Dursun Kaptan-3 teknesi ise Bandırma limanına 600 kasa sardalya ile geldi.

Gemlik limanına bağlı balıkçı teknelerinden Dursun Kaptan-3'ün kaptanı Aykut Güneş, AA muhabirine, Karacabey Kurşunlu açıklarında bir ağ attıklarını ve 600 kasa sardalyayla Bandırma'ya geldiklerini söyledi.

Palamut balığının şu anda Marmara'da zayıf olduğunu kaydeden Güneş, "Hamsi balığı yok. Şu an Marmara parçalı bulutlu diyelim, palamuta bakmıyoruz. Bizim önceliğimiz hamsi, hamsi balığı olmazsa bizim için sıkıntı olur." ifadesini kullandı.

Halde komisyonculuk yapan Emin Gürer ise denizlerde bol miktarda palamut balığı olduğunu belirterek, "Palamutlar Karadeniz'den geliyor, körfezimizde iyi bir hamsicilik oluyor. Marmara'ya palamut akınını bekliyoruz. Bol miktarda palamut olacak. Bu sene bereket iyi duruyor. Bu hastalığa da (Kovid-19) en iyi gelen doğal besin balık." diye konuştu.