Bandırma'da "Tatlıcı Ali Efendi Sempozyumu" - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bandırma'da 'Tatlıcı Ali Efendi Sempozyumu' - Son Dakika

Bandırma'da "Tatlıcı Ali Efendi Sempozyumu"

12 dakika önce

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesince "Bölgemizin Manevi Önderlerini Anma Programları" kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda "Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi Sempozyumu" düzenlendi.

Bandırma'da

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesince "Bölgemizin Manevi Önderlerini Anma Programları" kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda "Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi Sempozyumu" düzenlendi.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Beştepe Millet Camisi İmam Hatibi Adem Kemaneci tarafından Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okundu.

Sempozyumun açılışında konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Yazıcı, "Biz binlerce şehit veririz ama bir çakıl taşını bile teslim etmeyiz. Şehrimizin sevilen, saygı duyulan çok kıymetli bir manevi şahsiyet olan Tatlıcı Ali Efendi için düzenlenen bu sempozyumda bu gönül dostu insanı anmak için bu salonu dolduran siz değerli katılımcıları tebrik ediyorum. Sempozyumu düzenleyen başta Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörümüze ve Bandırma Müftümüze de bu anlamlı ve güzel programdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve Bandırma Müftüsü Hamdi Gevher de katılımcılara hitap etti.

Sempozyumun iki oturumunda, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Necdet Tosun, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Hasan Doğruyol, eski Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan'ın da aralarında olduğu konuşmacılar tarafından Tatlıcı Ali Efendi'nin hayatından kesitler sunuldu.

Tatlıcı Ali Efendi'nin hayatını konu alan "İncitmedi İncinmedi" belgeselinin yönetmeni Harun Korkmaz'ın konuşmasının ardından moderatör ve konuşmacılara Prof. Dr. Özdemir tarafından birer plaket verilmesiyle etkinlik sona erdi.

Fuat Sezgin, Balıkesir, Bandırma, Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:18 Kaynak: AA
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