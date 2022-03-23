Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı vesilesiyle Ankara'da fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı vesilesiyle Ankara'da fotoğraf sergisi açıldı

23.03.2022 12:38
Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı vesilesiyle Ankara'da fotoğraf sergisi açıldı

Bangladeş'in bağımsızlığın 50. yılı ve Bangladeş kurucu lideri Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın doğumunun 100. yılı vesilesiyle Ankara'da fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Bangladeş'in bağımsızlığın 50. yılı ve Bangladeş kurucu lideri Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın doğumunun 100. yılı vesilesiyle Ankara'da fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen serginin açılışı, Kızılay Metro İstasyonu'nda yapıldı.

Açılışa Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sercan Çığgın, Dış ilişkiler Dairesi Başkanı Ramazan Kabasakal ve birçok davetli katıldı.

Büyükelçi Mannan, Çığgın'a sergiyi gezdirip fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

"İnsan, Doğa ve Bangladeş'in kalkınması" temasıyla düzenlenen sergi, 30 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bangladeş, Kızılay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı vesilesiyle Ankara'da fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


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