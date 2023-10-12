Sonunda istediğini aldı! Hırvatistan'a gol atan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım ile bir ilki yaşadı

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan ile karşılaşan A Milli Takımımız, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti.
30. dakikada Salih Özcan'ın asistiyle şahane bir gol atarak fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım formasıyla da bir ilki yaşadı.
A Milli Takım formasıyla ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz, şu ana kadar 7 karşılaşmada sahaya çıkmış ve 2 asist yapmıştı.
İşte Barış Alper'in o golü;
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