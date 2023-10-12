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Sonunda istediğini aldı! Hırvatistan'a gol atan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım ile bir ilki yaşadı - Son Dakika

Sonunda istediğini aldı! Hırvatistan'a gol atan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım ile bir ilki yaşadı

Son Güncelleme: 12.10.2023 23:01

A Milli Futbol Takımımızın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan ile deplasmanda karşılaştığı maçta, Barış Alper Yılmaz ilk golünü attı. Salih Özcan'ın 30. dakikada yaptığı asistle fileleri havalandıran Yılmaz, A Milli Takım formasıyla ilk golünü kaydetti.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan ile karşılaşan A Milli Takımımız, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti.

BARIŞ ALPER İLK GOLÜNÜ ATTI

30. dakikada Salih Özcan'ın asistiyle şahane bir gol atarak fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım formasıyla da bir ilki yaşadı.

2 ASİST YAPMIŞTI

A Milli Takım formasıyla ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz, şu ana kadar 7 karşılaşmada sahaya çıkmış ve 2 asist yapmıştı.

İşte Barış Alper'in o golü;

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Sonunda istediğini aldı! Hırvatistan'a gol atan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım ile bir ilki yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sonunda istediğini aldı! Hırvatistan'a gol atan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım ile bir ilki yaşadı - Son Dakika
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