"Barış Pınarı Harekatı" ABD'de gündemi sarstı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, ABD basınının gündemine bomba gibi düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını resmi Twitter hesabından duyurmasının ardından ABD medyası harekatı, "son dakika" olarak duyurdu.

Harekatın başlatıldığı haberi, uzun süredir ülke gündemini meşgul eden Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması tartışmalarının bile önüne geçerek bir numaralı gündem maddesi oldu.

Haber ajansları "son dakika" olarak geçti

ABD basınında geniş yer bulan harekatı ilk olarak Bloomberg duyurdu. Yerel saatle sabahın erken saatlerinde geçilen ve Türk bir yetkiliye dayandırılan haberde, Türk birliklerinin sınırı geçmeye başladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise ilk olarak, Reuters haber ajansı geçtiği flaşında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine operasyonun başlatıldığını duyurdu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yapacağı operasyonu ilk günden bu yana "işgal" olarak niteleyen Associated Press ise "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, attığı tweet ile Suriye'nin kuzeydoğusuna Türk saldırısının başladığını duyurdu." başlığı ile kullandı.

Amerikan basınının en önemli kuruluşlarından biri olan Wall Street Journal gazetesi de operasyonu "Erdoğan, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından, Kürt kuvvetlerin elindeki toprakları ele geçirmek için Suriye'de bir operasyon başlatıldığını duyurdu." başlığıyla okuyucularına aktardı.

CNN International operasyona ilişkin, "Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye askeri saldırısını başlattığını duyurdu. Operasyon, Trump yönetiminin ABD askerlerini bölgeden çekeceğini açıklamasından günler sonra başladı." ifadelerini kullandı.

New York Times da operasyonu, "ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'ye yönelik planlanan saldırının başlatıldığını duyurdu." ifadeleriyle aktardı.

Bölgeden canlı yayınlar yapılıyor

Barış Pınarı Harekatı'nı, CNBC, ABC, NBC, MSNBC, CBS gibi ABD'nin önde gelen basın kuruluşları da "son dakika" olarak duyurdu.

Ayrıca, CNN, NBC ve FOX gibi televizyonlar da bölgeden yaptıkları canlı bağlantılarla konuyu sıcağı sıcağına izleyicilerine aktarıyor.