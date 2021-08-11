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Bartın'da meydana gelen sel felaketinde köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarındaki kadın aranıyor! - Son Dakika

Bartın'da meydana gelen sel felaketinde köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarındaki kadın aranıyor!

11.08.2021 12:42

Bartın'da meydana gelen aşırı yağış sel felaketine sebep oldu. Yoğun yağış sebebiyle köprü, yollar ve evler çöktü. Evi yıkılan 80 yaşlarındaki kadın sel sularına kapıldı. Yaşlı kadın her yerde aranırken, başka bir vatandaş sel sırasında kalp krizi geçirdi.

Şehirde etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açarken araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi. Bir vatandaşın da sel sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

2 KÖYE ULAŞIM SAĞLAYAN KÖPRÜLER YIKILDI

Bartın-Karabük yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi, 2 köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı, su baskınları yaşandı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ise AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor

80 YAŞINDAKİ BİR KADIN KAYBOLDU

Sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel sonucu, Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde bazı evlerde hasar oluştu. Bazı evlerin yıkıldığı Kumluca beldesindeki köyde, yıkılan bir evde bulunan 80 yaşındaki yaşlı kadının sel sularına kapıldığı öğrenildi. Yaşlı kadını arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor

YOLDAN GEÇENLER SELE KAPILDI

Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bartın-Karabük yolunun Yenihan köyü mevkiinde yol çöktü. O sırada yoldan geçen araçlar sele kapıldı. Ekipler tarafından mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor

Yenihan köyünde taşan dere nedeniyle evlerinde mahsur kalan 20 kişi AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Evden çocuklarını kurtarmaya çalışan bir baba bacağından yaralandı. Ulus ilçesine bağlı Zafer köyü ve Akörensöküler köyüne ulaşım sağlayan köprüler de sel nedeniyle yıkıldı. Köylere ulaşım sağlanamazken, 2 köyde de çok sayıda aracın sulara kapıldığı öğrenildi.

Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor

DERELER TAŞTI

Bazı vatandaşların evlerinde mahsur kaldığı belirtilirken, ekiplerin köylere ulaşma çabası devam ediyor. Ayrıca, Kumluca beldesinde ise derelerin taştığı ve çok sayıda evde su baskını yaşandığı öğrenildi. Yenihan köyüne giden Bartın Valisi Sinan Güner de selin vurduğu bölgelerle ilgili açıklama yaptı.

Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor

VALİ GÜNER: HEYELANLAR YAŞANIYOR

Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03.00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, şu an bulundukları Bartın-Abdipaşa-Ulus kara yolunda heyelanlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını bildirdi. Vali Güner şu sözlere yer verdi:

"Saat 03.00 sıralarında ilk ihbarlar gelmeye başladı. Şu an bulunduğumuz Bartın Abdipaşa Ulus karayolu üzerindeki yol, çeşitli heyelanlar nedeniyle kapalıydı. Açtık buraya kadar ulaştık ancak burada menfez göçmüş durumda. Buradan ilerisi yok. Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. Dere yatağında evler vardı, oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı, onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akörensöküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus'un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliği'nden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar.

Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor

1 KÖYE ULAŞILAMIYOR

Yağışlar sebebiyle yaka seli meydana geldi, köprüler yıkıldı, yollarda heyelanlar meydana geldi. Çalışmalarımız devam ediyor. Bir köy kaldı ulaşamadığımız. 1 kayıp vatandaşımız var onu da arama çalışmalarımız devam ediyor. Akörensöküler köyünde 80 yaşlarında bir kadın vatandaşımızın evi göçmüş, sele kapıldı. Arama kurtarma ekiplerimiz su ve su kenarında arıyor.

"BİR VATANDAŞIMIZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ"

Yıkılma tehlikesi olan evlerde ve araçlarında mahsur kalan yaklaşık 15 kişi şu ana kadar kurtarıldı. Bir kaybımız var, onu arıyoruz, yaşlı bir teyzemiz. Bunun dışında kalp krizinden bir can kaybımız var ama suya kapılma değil. Yıkılan köprü, menfez yol ve ev çok. Maddi hasar burada gerçekten sıkıntılı. Kayıp vatandaşımızı kurtaralım, maddi hasar bir şekilde hallolacak. Şu anda başka kayıp ihbarımız yok."

Bartın'da meydana gelen sel felaketinde köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarındaki kadın aranıyor!

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Son Dakika Güncel Bartın'da meydana gelen sel felaketinde köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarındaki kadın aranıyor! - Son Dakika


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