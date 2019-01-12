Son Dakika Haberleri: Bartın'da Üretilecek, Halfeti'de Yüzecek

Bartın'da Üretilecek, Halfeti'de Yüzecek

56 dakika önce

Bartın'da 3 yıldan bu yana ahşap tekne yapım atölyesi işleten genç girişimci, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan tekneleri üretmeye başladı.

Bartın'da Üretilecek, Halfeti'de Yüzecek, System.String[]
Bartın'da 3 yıldan bu yana ahşap tekne yapım atölyesi işleten genç girişimci, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan tekneleri üretmeye başladı.

Bartın'da Zonguldak yolu üzerinde bulunan Atılım Sanayi Sitesinde 3 yıldan bu yana ahşap tekne yapım işleri ile uğraşan 27 yaşındaki Deniz Coşkun, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden aldığı tekne siparişini yetiştirmek için geceli gündüzlü çalışıyor. Birecik barajının yapılmasının ardından tekne turizminin de başladığı kentte 3 yıldan bu yana bakım ve tamirat işleri yapan Coşkun, başarılı çalışmalarının ardından 15 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindeki 45 kişilik ahşap teknenin siparişini aldı. İlçeye yaptığı ilk teknesini bu yıl içerisinde teslim etmeye hazırlanan Coşkun, "2005 yılından bu yana tekne işindeyim. 2015 yılında da kendi işyerimi açtım. Bu süreçte Halfeti'den tamir işleri aldık. Bu yılda 15 metrelik tekne siparişi aldım. 15 metre uzunluğunda 5 metre de genişliğinde olacak. Teknemiz gezi ve restoran amaçlı hizmet verecek. Tekne 45 kişilik olacak. Bu yaptığımız 8'nci teknemiz daha önceden de Çanakkale, İstanbul illerine de tekne imalatımız oldu" dedi.

2000 yılında Fırat nehri üzerinde faaliyete sokulan Birecik barajının yüzde 80'ini sular altında bıraktığı kentte oluşan baraj gölü turizm amaçlı kullanılmaya başlandı. Kırsal bir bölgede olmasına rağmen baraj gölü sayesinde adeta sahil kenti olan kente gelen turistler tekne turlarına yoğun ilgi gösteriyor. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:53 Kaynak: İHA

Birecik, Şanlıurfa, Halfeti, Bartın, Güncel
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