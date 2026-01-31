Bartın'da Yüzyılın Konut Projesi Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bartın'da Yüzyılın Konut Projesi Kura Çekimi Yapıldı

31.01.2026 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 1620 konutun hak sahipleri için kura çekimi yapıldı.

BARTIN'DA 'YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Bartın'da yapılacak olan 1620 konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekimi yapıldı. Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile vatandaşlar katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuşmasında, 81 ili altyapısıyla ve üstyapısıyla daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın her kabine toplantısında birinci gündem maddesi deprem bölgesi. Yapılan çalışmalarda tüm bakanlıkları ilgilendiren konular var deprem bölgesinde, Adalet binaları var, hükümet binaları var, hasar gören okullar var, sağlık tesisleri var, tüm bakanları ilgilendiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız tabii ki daha fazla konutun yapımı noktasında sürekli bölgede. Her kabine toplantısında neredeyiz, hangi aşamadayız, konutları ne zaman tamamlayacağız diye sürekli kontrol eden, sürekli gündemde tutan ve bununla da kalmayıp vatandaşlarımızın özellikle kiradan kurtularak ev sahibi olmasını isteyen Cumhurbaşkanımız var. Dolayısıyla gerek 1+1, gerek 2+1, 3+1 projelerle, sosyal konutlarla bütün Türkiye genelinde projeleri başlatarak ilk etapta şimdi 500 bin sosyal konutun kuralarını çekiyoruz. Söz verdiğimiz bir zaman diliminde inşaatlara başlıyoruz, bitiriyoruz, yeni projelerle yeniden yola devam ediyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZİ HER ALANDA KALKINDIRDIK'

Bakan Tunç, her alanda Türkiye'yi geliştirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bartın'daki sosyal konutların kura çekimi için sizlerle beraberiz. Bizim 23 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde politikalarımızın, siyasetimizin merkezinde insan vardır. "Her şey insan içindir" deriz. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olacak ki toplum güçlü olsun, millet olarak güçlü olalım. İşte bunun için 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla hep bugünlere geldik. Sadece konut alanında değil, her alanda ülkemizi geliştirdik, kalkındırdık. Yollar yaptık, barajlar yaptık, üniversiteler yaptık. Limanlar, hızlı trenler, okullar yaptık, organize sanayi bölgelerini fabrikalarla doldurduk. Enerji yatırımı, doğal gazından petrolüne diğer enerji yatırımlarına varıncaya kadar, savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 80'lerin üzerine çıkardık. Her alanda ülkemizi geliştirmek, büyütmek, 81 vilayetimizi altyapısıyla, üstyapısıyla daha da geliştirmek için çalıştık. Sadece Türkiye'yi fiziki kalkınma anlamında altyapı-üstyapı yatırımlarıyla değil, aynı zamanda demokratik kalkınmasını da sağladık."

Konuşmalardan sonra duaların okunmasının ardından 1620 konutun kura çekimi yapıldı.

Kaynak: DHA

Sosyal Konut, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Yüzyılın Konut Projesi Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi
Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump’tan Starmer’a sert uyarı Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump'tan Starmer'a sert uyarı

16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
16:33
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
15:58
Ne forma ne de bilet Minik taraftarın Saran’dan isteği yürek burktu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 17:33:44. #7.11#
SON DAKİKA: Bartın'da Yüzyılın Konut Projesi Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.