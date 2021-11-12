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Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış - Son Dakika

Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış

12.11.2021 16:02

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen korkunç olayda, mimar Başak Cengiz'i kılıçla katledilen Can Göktuğ Boz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Boz'un elindeki kılıçla sokakta gezdiği görülüyor.

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Başak Cengiz cinayetine ait görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Genç kızı vahşice katleden Can Göktuğ Boz'un elindeki kılıçla sokakta dolaştığı anlara ilişkin görüntüler, izleyenleri bir kez daha dehşete düşürdü.

OLAYDAN SONRA SİTEYE DÖNDÜ

Ataşehir'de oturduğu sitenin önündeki yola çıkan Can Göktuğ Boz, saat 18.25'te elindeki kılıçla Mimar Başak Cengiz'e saldırdı. Saldırgana çevredekiler engel olmak istedi. Ancak elindeki kılıç nedeniyle yanına yaklaşamadı. Saldırgan koşarak yolun karşısına geçerek uzaklaştı. Güvenlik kamerası kayıtlarındaki saate göre saldırgan oturduğu siteye ise yaklaşık yarım saat sonra döndü. Saat 18.56'da siteye dönen Can Göktuğ Boz'un elinde yine kılıç olduğu görülüyor.

Başak Cengiz'i vahşice katleden Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla dolaşmış

KILICI, İNTERNETTEN SATIN ALDI

Saldırgan ifadesinde evinde bulunan çok sayıda bıçak ve kılıç türü kesici aleti internet ve av bayilerinden aldığını, aldığı bıçakların 'dandik' olduğunu görünce iyi bıçak alana kadar bir çok kez bıçak aldığını söyledi. Cinayette kullandığı kılıcını 'Kung fu kılıcı' olarak adlandıran katil zanlısı Can Göktuğ Boz, internetten satın aldığı kılıcının sağlam olduğunu da vurguladı.

Başak Cengiz'i vahşice katleden Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla dolaşmış

UNUTKANLIK TEDAVİSİ GÖRMÜŞ

Uyuşturucu ve unutkanlık nedeniyle de tedavi gördüğünü, bunların dışında herhangi bir hastalığı olmadığını öne süren Boz, cinayeti canı sıkıldığı için işlediğini de ifadesinde açıkladı. Olay günü spor yaptıktan sonra karamsarlık ve mutsuzluk hissettiğini ve kılıcını çantasına koyarak sokağa çıktığını anlatan katil zanlısı Can Göktuğ Boz, hayatında ilk kez gördüğü adını daha sonra polislerden öğrendiği genç kadına, sayısını bile hatırlamadığı kılıç darbeleriyle saldırdığını söyledi. Katil zanlısının evinde bulunan silahlar polis tutanaklarına şöyle aktarıldı 12 kasatura, 7 döner bıçağı, 3 bıçak, biri cinayet silahı olan samuray kılıcı toplam 4 kılıç, çakı, beyzbol sopası.

Başak Cengiz'i vahşice katleden Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla dolaşmış
Başak Cengiz'i vahşice katleden Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla dolaşmış
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış

Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz, Ataşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış - Son Dakika
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