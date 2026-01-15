3 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var

Başakşehir Fenertepe Yolu Habipler istikametinde 3 İETT otobüsünün karıştığı bir kaza meydana geldi.

KAZA ANI ARAÇ İÇİ KAMERASINDA

Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halinde olan 3 İETT otobüsü çarpıştı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.