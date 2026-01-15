3 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

3 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var

Haberin Videosunu İzleyin
3 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var
15.01.2026 07:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
3 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var
Haber Videosu

Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 3 İETT otobüsü çarpıştı. Kazada yaralananların olduğu ve olay yerine sağlık ile polis ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.

Başakşehir Fenertepe Yolu Habipler istikametinde 3 İETT otobüsünün karıştığı bir kaza meydana geldi.

3 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var

KAZA ANI ARAÇ İÇİ KAMERASINDA

Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halinde olan 3 İETT otobüsü çarpıştı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.

3 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var
Kaynak: DHA

Başakşehir, Edirne, Güncel, Polis, İETT, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası’nda final bileti savaşı Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü
Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

08:58
İki günde kasa dolup taştı Fenerbahçe’ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir
İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir
08:36
Ali Erbaş’ın yeni görevi belli oldu
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
07:24
Rejim çöküyor mu ABD’nin “kaçış“ iddiası ortalığı fena karıştıracak
Rejim çöküyor mu? ABD'nin "kaçış" iddiası ortalığı fena karıştıracak
07:12
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
06:59
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
06:10
Komşu kan gölü Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615’e yükseldi
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi
04:48
İran alarm durumuna geçti Hava sahası kapatıldı
İran alarm durumuna geçti! Hava sahası kapatıldı
02:19
En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen’i üzdü
En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen'i üzdü
02:16
Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi Bu cezalar sürücülerin cebini yakacak
Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi! Bu cezalar sürücülerin cebini yakacak
01:34
Trump’tan yeni karar Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi
Trump'tan yeni karar! Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 09:09:29. #7.11#
SON DAKİKA: 3 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.