Başakşehir Fenertepe Yolu Habipler istikametinde 3 İETT otobüsünün karıştığı bir kaza meydana geldi.
Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halinde olan 3 İETT otobüsü çarpıştı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.
3 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var
