Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bu İnsanlar Nasıl Ev Alacak Sayın Erdoğan?" - Son Dakika
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Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bu İnsanlar Nasıl Ev Alacak Sayın Erdoğan?"

20.05.2022 15:58

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bir alım satım sitesi ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin hazırladığı “Satılık Konut Piyasası Raporu”na göre geçen yılın nisan ayına göre satılık konut metrekare cari fiyatının yüzde 153,9 arttığına dikkat çekti. Başarır, “120 m2’lik bir ev sadece m2 hesaplamasıyla bile neredeyse 1 milyon TL. Fildişi kulelerinizden inin halkın durumuna bir bakın. Bu insanlar nasıl ev alacak sayın Erdoğan?” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bir alım satım sitesi ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı "Satılık Konut Piyasası Raporu"na göre geçen yılın nisan ayına göre satılık konut metrekare cari fiyatının yüzde 153,9 arttığına dikkat çekti. Başarır, "120 m2'lik bir ev sadece m2 hesaplamasıyla bile neredeyse 1 milyon TL. Fildişi kulelerinizden inin halkın durumuna bir bakın. Bu insanlar nasıl ev alacak sayın Erdoğan?" dedi.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, sahibinden.com adlı alım satım sitesi ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı "Satılık Konut Piyasası Raporu"nu değerlendirdi. Raporun Mersin'e ait verilerini örnek gösteren Başarır, şöyle dedi:

"Bakın, rapora göre Türkiye'de geçen yılın Nisan ayına göre satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 153,9 artarak 9 bin 723 TL olmuş. Peki Mersin'de ne olmuş bakalım? Mersin'deki konut fiyatları yalnızca 1 yılda yüzde 198 oranında artmış. Nisan 2021 m2 fiyatı, 2591 TL iken Nisan 2022 m2 fiyatı 7727 TL olmuş. Yani geçen yılın Nisan ayındaki 500 bin TL'lik bir ev, bu sene nisan ayında 1,5 milyon TL olmuş durumda."

"BU İNSANLAR NASIL EV ALACAK SAYIN ERDOĞAN?"

Başarır, bir örnek üzerinden artışı anlatırken, "Gelin basit bir hesap yapalım. 120 m2'lik bir ev sadece m2 hesaplamasıyla bile neredeyse 1 milyon TL. Halktan bir haber olan beyefendi ne yaptı? Konut kredilerinin faiz oranlarını açıkladı. Fildişi kulelerinizden inin halkın durumuna bir bakın. Size tek bir şey söyleyeceğim. Bu insanlar nasıl ev alacak sayın Erdoğan?" sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

"BARINMA HAKKI, İNSANLIK YAŞAMININ EN TEMEL HAKLARINDAN BİRİ"

Tüm Türkiye'nin konut fiyatlarının "sorunlu" olduğunu ifade eden Başarır, "Barınma hakkı insanlık yaşamının en temel haklarından biridir. İnsan onuruna yakışır bir yaşam hakkının sağlanması için devletin ödev ve yükümlülükleri vardır. Devlet yalnızca kredi vererek bu ödevini yerine getiremez. Beyefendi ve şürekaları sarayında mutlu mesut yaşadığı için hiçbir şeyden haberi yok. Geçen yılın nisan ayında 3 bin 830 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan m2 fiyatı 9 bin 723 TL'ye yükselmiş durumda. Bakın bu hesaplama yalnızca m2'ye göre hesaplanıyor. Yazık değil mi benim vatandaşıma. Siz vatandaşınıza bunları mı hak görüyorsunuz? İnanın bizim iktidarımızda hiçbir vatandaşımız barınma sorunu kalmayacak" dedi.

"KENDİSİ BU ÜLKENİN BAKANI DEĞİL Mİ ACABA?"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamalara da değinen Başarır, "Vatandaşımız aidat öder gibi ev sahibi oluyor' açıklaması vatandaşın açıktan aklıyla dalga geçmekten başka bir şey değildir. Sayın bakan, hangi ülkeden bahsediyor anlamakta güçlük çekiyoruz. Kendisi bu ülkenin bakanı değil mi acaba?" değerlendirmesini yaptı.

Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bu İnsanlar Nasıl Ev Alacak Sayın Erdoğan?
Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bu İnsanlar Nasıl Ev Alacak Sayın Erdoğan?
Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bu İnsanlar Nasıl Ev Alacak Sayın Erdoğan?
Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bu İnsanlar Nasıl Ev Alacak Sayın Erdoğan?

YORUMLAR
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Öğrenim yardımlarının son tutarı hesaplara yatırıldı Öğrenim yardımlarının son tutarı hesaplara yatırıldı Tekirdağ konut satışında ilk 10'da Tekirdağ konut satışında ilk 10'da
Kaynak: ANKA

Türk Lirası, Mersin, konut, Nisan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Bu İnsanlar Nasıl Ev Alacak Sayın Erdoğan?' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bu İnsanlar Nasıl Ev Alacak Sayın Erdoğan?" - Son Dakika
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