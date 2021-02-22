Başkaleli depremzedelerin yaraları 1 yılda sarıldı - Son Dakika

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İran'da geçen yıl 23 Şubat'ta meydana gelen depremin en çok hissedildiği Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde yaşanan yıkımın izleri 1 yılda silindi.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde, sınır mahallelerindeki yüzlerce ev ve ahır yıkıldı.

Depremden hemen sonra başlatılan arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altında kalanlar kurtarıldı.

10 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin de yaralandığı Özpınar, Güvendik, Gelenler, Kaşkol, Böğrüpek ve Ömerdağı mahallelerinde depremden etkilenen aileler için devletin tüm imkanları seferber edildi.

İlk dakikalardan itibaren tüm kurumların yardım eli uzattığı depremzedeler için askerlerin de yardımıyla 2 bin 464 barınma çadırı kuruldu.

107 çiftçiye 2 milyon 150 bin 250 lira yardım yapıldı

Deprem dolayısıyla 315 ev ile 455 ahırın tamamen yıkıldığı, 2 bin 300 konut ve 1250 ahırın ağır hasar gördüğü mahallelerde, telef olan 1904 hayvan için 107 çiftçiye 2 milyon 150 bin 250 lira yardım yapıldı. Yıkılan ahırların yerine kullanılmak üzere farklı büyüklükte 1084 ahır çadır kuruldu.

Deprem sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında 9 bin 123 battaniye, 1234 soba, 858 ısıtıcı, 773 yatak, 3 bin 697 gıda kolisi, 2 bin 500 ton kömür, 50 ton odun, 883 giyim eşyası, 341 ayakkabı, 4 bin 50 oyuncak, 300 bin ekmek, 550 bin kişilik sıcak yemek dağıtıldı. Bu süreçte depremzedelere 3 milyon 750 bin liralık da nakdi yardım yapıldı.

Depremzedelerin soğuktan korunması için kısa sürede kurulan 2 bin 464 çadırın ardından konteyner temin süreci başlatıldı. Başkale ve Saray ilçelerine bağlı mahallelerde 2 bin 90 konteyner kurularak, vatandaşların barınma sorunu çözüldü.

Depremden en çok etkilenen Özpınar Mahallesi'nde konteynerlerle geçici barınma merkezi oluşturuldu, deprem sonrasında 2 bin 968 ağır hasarlı yapının yıkımı tamamlandı.

991 aileye konut yapılacak

Depremden sonra başlatılan hasar tespit çalışmalarında evleri yıkılan ya da ağır hasarlı olduğu tespit edilen aileler için 991 konutun yapılması kararlaştırıldı, 450 kişinin hayvanları için yapılacak ahırların ihale çalışması tamamlandı.

Hem konutların hem de ahırların yapımına ilerleyen günlerde başlanması hedefleniyor.

"Depremin yaraları hızlı bir şekilde sarıldı"

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran merkezli depremin hem can hem de mal kaybına yol açtığını söyledi.

Depremin soğuk havanın etkisini gösterdiği zamana denk geldiğini anımsatan Bilmez, "Deprem, kırsal mahallelerimizde hayvanların yavrulama dönemine denk geldi. Dolayısıyla bir taraftan insanlarımıza barınma imkanı sağlamaya çalışırken bir taraftan da hayvanlarımız için mücadele ettik. Belki de Türkiye'de ilk kez hayvanların barınması için de seferber olundu." dedi.

Kısa sürede hayvanlar için 1084 çadırın kurulduğu bilgisini paylaşan Bilmez, depremzedelerin yaralarının sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını, üç öğün sıcak yemek dağıtarak insanları yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Bilmez, şunları kaydetti:

"Bütün bakanlarımız depremzedelerimiz için seferber oldu. Tüm Türkiye yardımlarıyla dualarıyla yanımızda olduğunu hissettirdi. Çok zor bir dönem olmasına rağmen depremin yaraları hızlı bir şekilde sarıldı. Bir taraftan ağır hasarlı yapılar tespit edildi, bir tarafından da geçici barınmaya çözüm bulundu. Yaz başıyla beraber vatandaşlarımız konteynerlere yerleştirildi. Ağır hasarlı yapıların enkazları kaldırıldı. 991 konuttan 800 tanesinin yer seçim işlemleri tamamlandı. 150 konutun ihalesi yapıldı. Önümüzdeki kış gelmeden vatandaşlarımızı bu konutlara yerleştirmeyi umuyoruz."

Devletin vatandaşını bir an olsun yalnız bırakmadığını dile getiren Bilmez, "Vatandaşımız devletini yanında değil kalbinde hissetti. İnşallah yaraları tamamen sarılana kadar bu birlikteliğimiz devam edecek. Depremin yıl dönümünde de vefat eden vatandaşlarımız için bir anma programı düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.