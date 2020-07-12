Başkan Akay, "Buğday ile koyun gerisi oyun" - Son Dakika

Başkan Akay, "Buğday ile koyun gerisi oyun"

Tokat Valiliğince 'Köyümde yaşamak için 1 sürü nedenim var 'sloganı ile başlatılan 5 yılda 500 bin koyun projesinin lansmanı Topçam Yaylasında yapıldı.

Tokat Valiliğince 'Köyümde yaşamak için 1 sürü nedenim var 'sloganı ile başlatılan 5 yılda 500 bin koyun projesinin lansmanı Topçam Yaylasında yapıldı.

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Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanın sıra, Tokat Valisi Ozan Balcı, Ak Parti Tokat Milletvekilleri, Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tarım İl Müdürü Orhan Şahin, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda çiftçi katıldı.


Programda konuşan Bakan Pakdemir'li : " Anadolu'da hepimizin bildiği bir söz vardır "Buğdayla koyun, gerisi oyun. 'Bu bizim coğrafyamızı ve kültürümüzü en iyi ifade eden sözlerden biri, çünkü Anadolu buğdayın anavatanıdır ve koyun ile keçi de bu coğrafyanın kültürüdür, tadıdır tuzudur, 18 yıldır olduğu gibi bundan sonra da yeni projeler ile küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.


TOKAT YAYLASINDA YAYLADIK...


Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, "Tokat Yaylasında Yayladık' şeklinde girizgah yaparak,' Buğday ile koyun, gerisi oyun.' Atasözümüz doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığımızca belirlenen bu anlamlı proje çerçevesinde biz de Kayseri Şeker olarak bu projenin paydaşı olmaktan son derece mutluyuz, başta Tarım Bakanlığımıza, Tokat Valiliği'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.


Bakan Pakdemirli daha sonra Dedeman Otel'de STK Temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda Tarım ve Şeker sektöründeki gelişmeler, üreticilerin sorunları ve talepleri hakkında görüş alışverişi yapıldı. Başkan Akay toplantıda, Turhal Şeker'in Kayseri Şeker tarafından satın alınmasıyla birlikte Tokat ve bölgesinde önemli bir ekonomik artı değer ortaya konulduğunu belirterek, kooperatifleşmenin önemi, üreticilerin kota talepleri ve Turhal Şeker'in kampanya verileri hakkında Bakan Pakdemirli ve konuklara bilgiler aktardı.


Toplantının sonunda Başkan Akay Bakan Pakdemirli'ye meşhur el dokuması Bünyan Halısı hediye etti. - KAYSERİ

Kayseri, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Akay, 'Buğday ile koyun gerisi oyun' - Son Dakika Ekonomi
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