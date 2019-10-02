Başkan Aktaş, Marmara Uluslararası Kent Forumu'na katıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu'nda Bursa'da ulaşımda uygulanan zahmetsiz, zamanında ve zamsız (3Z) formülünü anlattı.



Marmara Belediyeler Birliği tarafından Türkiye'de şehircilik alanında küresel bir kent forumu kazanmayı hedefleyen ve iki yılda bir düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF), İstanbul Kongre Merkezi'nde ikinci gününde devam ediyor. Programın ikinci gününde ulaşım ve hareketlilik temalı 'Toplu Taşımada Etkin Kurumsallaşma' konulu oturum düzenlendi. Oturuma Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kayseri Ulaşım Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, alanında uzman kişiler ve davetliler katıldı. Oturumda vatandaşlara akıllı kavşaklarla ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı. Forumda Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) hakkında bilgiler paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşların ulaşım kartı işlemlerini evinden çıkmadan gerçekleştirebileceğini ifade etti.



"Vatandaşlarımız evinden çıkmadan işlemlerini yapacak"



Başkan Aktaş, "Bizim burada 3Z formülü ile kısalttığımız bir mottomuz var. Kent içi ulaşımı zahmetsiz, zamanında ve zamsız formülüyle yönetiyoruz. Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) ile ilgili dijital dönüşümü de çok kısa süre içerisinde tamamlıyoruz. Yani vatandaşlarımız ulaşım kartı işlemlerini evinden çıkmadan gerçekleştirebilecek. Hemşehrilerimiz online dolum, online vizeleme, qr kodlu bilet, cep tel ile geçiş, cep tel ile ödeme, evinden çıkmadan yaşlı kartını, öğrenci kartının vizesini internetten yapabilme gibi imkanlara sahip olacak. Yaklaşık yüzde 50-60 oranında artan maliyetlere rağmen sadece yüzde 11 oranında bir zam yapıldı. Zamsız ulaşımdan kastımız budur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL