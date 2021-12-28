Başkan Aktaş, Yenişehirli muhtarları dinledi - Son Dakika
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Başkan Aktaş, Yenişehirli muhtarları dinledi

28.12.2021 12:25
Başkan Aktaş, Yenişehirli muhtarları dinledi

28 ARALIK 2021BASIN BÜLTENİBaşkan Aktaş, Yenişehirli muhtarları dinlediBURSA - Bursa'da demokrasinin uç beyleriyle periyodik buluşmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir'in 71 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek fikir ve görüşlerini dinledi.

28 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Başkan Aktaş, Yenişehirli muhtarları dinledi

BURSA - Bursa'da demokrasinin uç beyleriyle periyodik buluşmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir'in 71 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek fikir ve görüşlerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerin ihtiyaç ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek ve hızlı çözüm üretmek amacıyla düzenlenen 'Muhtarlar Buluşması' programları Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl'ün ardından Yenişehir ilçesiyle devam etti. Yenişehir Belediyesi Şehir Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Orhan Yıldız ve ilçedeki muhtarlar katıldı.

Yapılacak çalışmalar planlandı

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ'de görevli bürokratlar ile Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin genel müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, bütün muhtarlar tek tek dinlendi. Muhtarlar şikayet, öneri, dilek ve temennileri tek tek not alırken, kısa-orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalarla ilgili planlama yapıldı. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir'e kazandırılan hizmetler ve 2022 yılında planlanan yatırımların ele alındığı toplantıyı değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sorunların ilk ağızdan tespit edilmesi açısından muhtarlar buluşmasına büyük önem verdiğini söyledi. Bursa'nın 17 ilçesi ve 1058 mahallesiyle her köşesinin ayrı bir güzel olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Buna paralel olarak Bursa gelişiyor ve büyüyor. Biz de eksiklerimizi çok kıymetli demokrasimizin uç beyleri olan muhtarlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla birlikte derdest etmenin hesabı içerisindeyiz. Yenişehir de yaklaşık 55 bin nüfusu ile orta ölçekli bir ilçemiz. Yenişehir'de gün boyu çeşitli incelemelerde bulunduk, esnafımızı ziyaret edip, onları dinledik. Günün sonunda da muhtarlarımızla kapsamlı bir Yenişehir değerlendirmesi yaptık. Sorunları tek tek konuştuk, gerekli notlarımızı aldık. 2021'de neler yaptık, 2022'de neler yapacağız onları istişare ettik. Programa katılan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da Türkiye'nin birçok şehrinde doğalgaz yokken Yenişehir'in kırsal 5 mahallesinde doğalgaz olduğunu hatırlatarak, önümüzdeki yıl doğalgaz ağının daha da genişleyeceğinin müjdesini verdi.

Muhtarlar Buluşması'nın 5'incisinin Yenişehir'de düzenlendiğini ifade eden AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay da Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından gerekli her türlü yatırımın yapıldığını hatırlatarak, her zaman muhtarların yanında olduklarını vurguladı.

Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Orhan Yıldız da mahallelerine kazandırılan hizmetler nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Yıldız, günün anısına Başkan Aktaş'a ilçe muhtarları adına çini sürahi ve duvar saati hediye etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Başkan Aktaş, Yenişehirli muhtarları dinledi
Başkan Aktaş, Yenişehirli muhtarları dinledi
Başkan Aktaş, Yenişehirli muhtarları dinledi
Başkan Aktaş, Yenişehirli muhtarları dinledi

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Aktaş, Yenişehirli muhtarları dinledi - Son Dakika


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