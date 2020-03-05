Başkan Altınöz'den CHP'li Özkoç'a sert tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Altınöz'den CHP'li Özkoç'a sert tepki - Son Dakika

Başkan Altınöz'den CHP'li Özkoç'a sert tepki

6 saat önce

AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, CHP'li Engin Özkoç'un, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerine sert tepki gösterdi.

Başkan Altınöz'den CHP'li Özkoç'a sert tepki, System.String[]

AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, CHP'li Engin Özkoç'un, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerine sert tepki gösterdi.


Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiğini belirten AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, burada tekrar etmeyi zul addetiğimiz sözlerle ülkemizin birliğini bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur.


Öncelikle Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz" dedi.


CHP'li Özkoç'un söylediklerinin siyasi eleştiri olmadığını, edepsizlik olduğunu ifade eden Altınöz, "Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Vatan haini kimdir? Vatan haini Türkiye'nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır. Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır. PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. 17- 25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile işbirliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir Grup Başkanvekili şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır" diye konuştu.


PKK-PYD Terör Örgütleri ile Esad'ın inlerine düşen SİHA'ların bombaları CHP'de rahatsızlığa yol açtığını kaydeden Altınöz şunları söyledi: "Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır. CHP, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir. Öyle anlaşılıyor ki; CHP'nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye'yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye'yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır."


AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, bu utancın CHP tarihine kara bir leke olarak geçtiğini dile getirerek AK Parti Karabük teşkilatları olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan hakaretleri kınadıklarını belirtti. - KARABÜK

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Engin Özkoç, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:34 Kaynak: İHA
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