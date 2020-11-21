Başkan Atabay Akbük'teki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Atabay Akbük'teki çalışmaları yerinde inceledi

21.11.2020 12:17
Başkan Atabay Akbük'teki çalışmaları yerinde inceledi, System.String[]

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Akbük Mahallesi'ni ziyaret etti.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Akbük Mahallesi'ni ziyaret etti. Atabay'a Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E.Öznur Gündoğdu ve birim amirleri eşlik etti.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akbük Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde denetleyerek, Didim Belediyesi tarafından yenilenen Soğuk Su Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Atabay, programı kapsamında esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenerek talep ve önerilerini dinleyen Başkan Atabay, "Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızla daima iç içe olarak hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Onların istek ve talepleri ile yakından ilgilenerek çözüm yolları üretiyoruz. Akbüklü vatandaşlarımıza hizmetin en kalitelisini ulaştırmak için ben ve ekibim, gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Başkan Atabay Akbük'teki çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Atabay Akbük'teki çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Atabay Akbük'teki çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Atabay Akbük'teki çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Atabay Akbük'teki çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Atabay Akbük'teki çalışmaları yerinde inceledi

Yusuf Deveci, Gündoğdu, Didim, Akbük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Atabay Akbük'teki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika


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