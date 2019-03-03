Başkan Böcek, Serik Adayı Mecek'in Seçim Ofisi Açılışına Katıldı

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Yeni Evli Genç Kadın, 55 Bin Liralık Ziynet Eşyasını Halk Otobüsünde Unuttu

Antalya'da 2 Bin 500 Araç, Çürümeye Terk Edildi

Ankara ve İlçelerinde Kim Önde? Son Ankette Belli Oldu