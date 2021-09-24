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Başkan Büyükkılıç: Kayseri'de 'Yurt bulamıyorum' diyen varsa buyursun gelsin - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç: Kayseri'de 'Yurt bulamıyorum' diyen varsa buyursun gelsin

24.09.2021 17:10
Başkan Büyükkılıç: Kayseri'de 'Yurt bulamıyorum' diyen varsa buyursun gelsin, System.String[]

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "5 üniversitenin rektörleri ile el ele, gönül gönüle çalışıyoruz.

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "5 üniversitenin rektörleri ile el ele, gönül gönüle çalışıyoruz. 'Yurt bulamıyorum' diyen kardeşiniz varsa buyursun, gelsin. Burası Kayseri ve 'hayırseverler şehri'" dedi.

Kentte Melikgazi Belediyesi tarafından hayırsever desteğiyle yapılacak Saniye Şahin Yıldırım Anaokulu'nun temel atma töreni düzenlendi. Törene AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, "Melikgazi'mizde inşaatı devam eden birçok okulumuz var. İlaveten her hafta bir okul temeli atacağız. İhtiyaç olan yerleri tespit ederek projelerimizi yapıyoruz. Hayırseverlerimizle el ele veriyoruz. Melikgazi ilçemizin okul, cami, Kur'an kursu, sosyal tesis gibi ihtiyaçlarını gidermek için uğraşıyoruz. Belediye başkanlarımızla okul yapma konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi çalışıyoruz. Okul yapmanın yanında bakıma, onarıma ihtiyacı olan okullarımızı da tadilattan geçiriyoruz" dedi. 'ÜLKEDE YURT SORUNU VARMIŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR'Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise öğrenci yurtları üzerinden yapılan eleştirilere değinerek, "Kaşıma uzmanları, ülkede yurt sorunu varmış gibi gösteriyor. Yurtsuz kaldıklarını iddia ediyorlar. 5 üniversitenin rektörleri ile el ele, gönül gönüle çalışıyoruz. Kayseri'mizde yurt sorunu olmasına fırsat vermedik, vermeyiz çünkü hiçbir soruna kayıtsız kalmadık, kalmayız. 'Yurt bulamıyorum' diyen kardeşiniz varsa buyursun, gelsin. Allah'ın izni ile kimse aç ve açıkta kalmaz. Burası Kayseri ve 'hayırseverler şehri'" diye konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer de Kayseri'de yurtla ilgili hiçbir problem olmadığını söyleyerek, "Kayseri, Orta Anadolu'nun yıldızı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da yapmış olduğu gösteriler burada sökmez. Bunu kesinlikle tüm dünyaya ilan ediyoruz. Burada kesinlikle yurtla ilgili hiçbir problemimiz yok. Açıkta kalan öğrencimiz de yok" dedi.

Başkan Büyükkılıç: Kayseri'de 'Yurt bulamıyorum' diyen varsa buyursun gelsin
Başkan Büyükkılıç: Kayseri'de 'Yurt bulamıyorum' diyen varsa buyursun gelsin

milli eğitim bakanlığı, Melikgazi Belediyesi, Şahin Yıldırım, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç: Kayseri'de 'Yurt bulamıyorum' diyen varsa buyursun gelsin - Son Dakika


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