Başkan Cemil Deveci minik öğrenciler için ilk ders zilini çaldı - Son Dakika

Başkan Cemil Deveci minik öğrenciler için ilk ders zilini çaldı

Başkan Cemil Deveci minik öğrenciler için ilk ders zilini çaldı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, kentteki okullarda uyum programı kapsamında yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerini yalnız bırakmadı ve ilk ders zilini çaldı.

Başkan Cemil Deveci minik öğrenciler için ilk ders zilini çaldı

SAMSUN - Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, kentteki okullarda uyum programı kapsamında yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerini yalnız bırakmadı ve ilk ders zilini çaldı.

Dünya ve Türkiye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan korona virüsü salgınının ilk gününden itibaren acil durum eylem planını devreye alarak Samsun'da sahaya inen Atakum Belediyesi, pandemi ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık altı aydır uzaktan eğitimin devam ettiği okullarda uyum programı kapsamında Atakum Belediyesi tarafından dezenfekte edilen sınıflarına gelen okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine belediye ekiplerince maske dağıtıldı.

Korona virüsü salgını nedeniyle geçen mart ayında uzaktan eğitime geçen okullar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile 21 Eylül'de uyum programı kapsamında yüz yüze eğitime başladı. Atakum Belediyesi, kentte ilk ders zilinin çalması ile birlikte sınıflarına gelen minik öğrencileri yalnız bırakmadı. Okulların önüne stant kuran belediye ekipleri, ilk gün heyecanı yaşayan minik öğrenciler ve velilerine maske dağıttı, dezenfektan kullanmalarını sağladı. Uyum programı kapsamında başlayan yüz yüze eğitimin ilk gününde kentin kırsal bölgelerinde yaşayan miniklerle bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Sarayköy İlkokulu'nda ilk ders heyecanı yaşayan birinci sınıf öğrencileriyle buluştu. Başkan Deveci, kendisini çiçeklerle karşılayan öğrencilere, çeşitli okul ihtiyaçlarını içeren hediye paketleri dağıttı.

"Ülkenin geleceğinin teminatı sizsiniz"

Korona virüsü salgınının eğitim sistemini de olumsuz etkilediğini kaydeden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Zor bir süreç yaşıyoruz ama hayat devam etmeli, çocuklarımız sosyalleşmeli, okulu bilmeli. Okul çağına geldiklerini hissetmeliler, arkadaşları ile tanışmaları gerekiyor. Hem eğlenmeli hem de eğitim sürecine katkı vermeliler, katkı almalılar. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Öğretmenlerin işi gerçekten zor. Hem analık yapacaksınız, hem babalık yapacaksınız hem de öğretmenlik yapacaksınız. Çocuklara ve velilere hem sağlık eğitimi vereceksiniz hem de akademik eğitim devam edecek. Bu süreci dünya ve Türkiye'de ilk kez yaşıyoruz, ilk kez deneyimliyoruz. Buradan çıkacağız. Bizim tarihimizde buna benzer zor günler var, bunlardan çıktık. İçinde yaşadığımız güçlü cumhuriyeti kurduk, onu daha da güçlendireceğiz. Çocuklarımızın rahat yaşayabileceği, okulların bitirdiklerinde iş bulabilecekleri, bu ülkeye değer katabilecekleri, demokratik bir toplum yaratacağız. Bu da sizin elinizde. Öğretmenlerin sorumlulukları büyük ve çok. Bu ülkede bir sorun varsa asıl sorumlusu sizsiniz. Bu ülkede bir başarı varsa asıl mükafatlandırılması gerekenler de sizsiniz. Atatürk daha düşman askeri Ankara'nın dibindeyken, Nallıhan'dayken cepheyi bırakıyor, geliyor Ankara'da eğitim kurultayı topluyor. Savaşı kazanacağını biliyor ama düşmanı yurttan kovmanın yetmeyeceğini de biliyor. 'Eğitim' diyor. Toplumun güçlenebilmesi için, bağımsız bir devlet kurulabilmesi için eğitimli bireylere ihtiyaç var. Bilimi ve aklı kullanabilecek bir topluma ihtiyaç var. Onu biliyor ve geliyor eğitim kurultayını topluyor. Çocuklar, siz bu ülkenin geleceğinin teminatlarısınız. Hepinize başarı diliyorum" dedi.

Belediyeden miniklere özel salgınla mücadele dersi

Atakum kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Sarayköy İlkokulu'nda uyum programı kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çalan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Ben yatılı okul mezunuyum. Ankara Yenişehir Sağlık Koleji mezunuyum. Bizim bir Fehmi dayımız vardı, Allah rahmet eylesin. Çocukların hepsinin babası, abisi, annesiydi. Çünkü yatılı okul, 13-14 yaşında gitmişiz, hepimiz ona teslimiz. Böyle de bir zil vardı. O aklıma geldi şimdi çalarken" diye konuştu.

Sarayköy İlkokulu'nun yeni öğrencileri ile hediye dağıtımının ardından hatıra fotoğraf çektiren Başkan Deveci, miniklerle birlikte konusu korona virüsü salgını ile mücadele olan ilk derse katıldı. Atakum Belediyesi iş yeri hekimi Shahram Baradaranhosseini, çocuklara korona virüsü salgınından nasıl korunacağına ilişkin bilgiler aktardı.

Ders ve teneffüs vakitlerinde maske takılmasının önemini anlatan Dr. Baradaranhosseini, kapalı ve açık alanlarda sosyal mesafenin korunmasına ve el yıkamanın önemini hatırlattı. Minik öğrenciler, pandemiye ilişkin merak ettikleri soruları Dr. Baradaranhosseini'ye yönelterek korona virüsten korunma yöntemlerini öğrendi.

Başkan Cemil Deveci minik öğrenciler için ilk ders zilini çaldı

Cemil Deveci, Koronavirüs, Atakum, Okul, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Cemil Deveci minik öğrenciler için ilk ders zilini çaldı - Son Dakika

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