Son Dakika Haberleri: Başkan Demir, işçilerle toplu sözleşme imzaladı
Son Dakika Güncel Başkan Demir, işçilerle toplu sözleşme imzaladı

Başkan Demir, işçilerle toplu sözleşme imzaladı

7 saat önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, belediye bünyesinde görev yapan Hak İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası üyesi kadrolu işçileri kapsayan "Toplu İş Sözleşmesi"ni imzaladı.

Başkan Demir, işçilerle toplu sözleşme imzaladı, System.String[]

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, belediye bünyesinde görev yapan Hak İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası üyesi kadrolu işçileri kapsayan "Toplu İş Sözleşmesi"ni imzaladı.


Sendikaya kayıtlı 68 üyeyi kapsayan 2 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerin ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldı.


Başkan Demir, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Başkan Demir; "Sizlerin emekleriyle Ardahanlılara verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Bu yüzden el ele vererek çok çalışacağız ve Ardahan'ı geleceğe taşıyacağız. Ardahan'ın her sokağında, her mahallesinde alın terimiz olacak.


Burada çok güzel ve mutlu bir tablo var. Böylesine güler yüzlü insanlar bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Yapılan Toplu İş Sözleşmesinin mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Ayrıca; Başkan Demir, "Belediyemizin borcu olmasına rağmen Türkiye genelinde İzmir Büyük Şehir Belediyesi'nden sonra en yüksek işçilere zam veren belediye olmamız açısından tarihi bir gün olarak hafızalarda kalacaktır" dedi. - ARDAHAN

Ardahan, Hak İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:08 Kaynak: İHA
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