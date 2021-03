Başkan Demir: "Kongreye Samsun damga vurdu" - Son Dakika

AK Parti İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun teşkilatının Türkiye'de en aktif, dinamik ve en katılımlı teşkilat olarak AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne damga vurduğunu söyledi.

Toplantıda teşkilat çalışmalarından, yapılan ve yapılacak projelere kadar birçok konu istişare edilip, değerlendirildi. Bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeniden MYK'ya seçilen Çiğdem Karaaslan'ı tebrik ederek, "Allah birlikte hayırlı hizmetleri yapmayı nasip etsin. Her geçen gün daha da artan bir heyecanla kongrelerimizi tamamladık. Kongrelerimizdeki tüm heyecan Genel Merkeze çok güzel bir şekilde yansıdı. Bu kutlu davanın bir neferi olmak bizler için büyük bir onur ve gurur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Samsun teşkilatımız Türkiye'de en aktif, dinamik ve en katılımlı teşkilat olarak AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne damga vurdu. Samsun olarak kutlu yürüyüşe her zaman en önde, en güçlü bir şekilde destek olduk ve bu destek her zaman devam edecek" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan hizmetleri de değerlendiren Başkan Demir, "2020 yılı çok verimli geçti. 1350 kilometre yol yaptık. 2021 yılında da 1450 kilometre yol yapacağız. İlçelerimizde tüm kırsal altyapıyı bitiriyoruz. SASKİ Genel Müdürlüğümüz tüm içme suyu projelerini bu yıl ihale ediyor. 2023 yılındaki seçimlerden önce Samsun'umuzda 17 ilçemiz ile birlikte tüm kırsal altyapı sorunları çözülmüş olacak. Kent merkezindeki projelerimiz de bir bir hayata geçiyor. Saathane projemizde ikinci etap başlıyor. Toybelen inşaatı sürüyor. Burası biter bitmez Gülsan'ı yıkıp oraya modern bir meydan kazandıracağız. Subaşı devam ediyor. Minibüs Terminali ile ilgili ihale günü alındı. Her yerde çalışıyoruz. Bu arada Ramazan ayı geliyor. Sosyal yardımlarımız sürecek. İhtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Atakum Sanat Merkezi'nde yapılan İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, il yönetimi ve teşkilat mensupları katıldı. - SAMSUN