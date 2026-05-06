Başkan Er’den Arguvan türkülerine UNESCO müjdesi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi ile Arguvan Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “13. Arguvan Türkü Günleri” programına katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Er, Arguvan türkülerinin UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne alınması için çalışma başlattıklarını açıklayarak önemli bir müjde verdi.

ARGUVAN TÜRKÜLERİ İÇİN UNESCO HEDEFİ

Programda konuşan Başkan Sami Er, Arguvan türkülerinin yalnızca Malatya için değil, Anadolu kültürü açısından da büyük bir değer taşıdığını söyledi. Er, türkülerin yüzyıllardır insanların duygularını, yaşanmışlıklarını ve kültürel hafızasını taşıdığını ifade ederek bu mirasın korunması gerektiğine dikkat çekti.

“Arguvan sadece bir ilçe değil; bir kültürün, bir geleneğin ve bir ruhun adıdır” diyen Başkan Er, Arguvan türkülerinin kendine has uzun hava geleneğiyle Anadolu’nun en özgün müzik miraslarından biri olduğunu vurguladı. UNESCO süreciyle birlikte bu kültürel değerin uluslararası alanda da hak ettiği yeri almasının hedeflendiğini belirtti.

“TÜRKÜLERİMİZ BİZİM HAFIZAMIZDIR”

Başkan Sami Er, türkülerinin toplumun ortak hafızasını oluşturduğunu ifade ederek, her türkünün bir hayat hikâyesini ve duyguyu taşıdığını söyledi. Bu nedenle kültürel mirasa sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Er, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bu değerleri yaşatmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Arguvan türkülerinin gelecek nesillere aktarılması adına önemli projeler geliştirdiklerini dile getiren Başkan Er, “Bizler bu kadim kültürü yaşatmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz” dedi. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kişilere de teşekkür etti.

TÜRKÜ GÜNLERİNDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Arguvan Türkü Günleri kapsamında sahne alan Ozanlar Grubu ve Türk Halk Müziği sanatçısı Muharrem Temiz, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Program boyunca seslendirilen türküler, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Konserin ardından sanatçı Muharrem Temiz’e çiçek takdim eden Başkan Sami Er, UNESCO başvurusunun ilk etapta başlatılacağını ve sürecin 2027 veya 2029 yıllarında sonuçlanabileceğini ifade etti. Etkinlik, kültürel mirasın korunmasına yönelik güçlü mesajlarla sona erdi.

Haber: Mehmet Güngördü