Başkan Ergün, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu ağırladı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'na Manisa Büyükşehir Belediyesinin spor yatırımları hakkında sunum gerçekleştiren Başkan Ergün, sportif yatırımlar noktasında sağladığı destekler nedeniyle Bakan Kasapoğlu'na teşekkürlerini sundu.

Bir dizi ziyaretler için Manisa'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve daire müdürleri tarafından Manisa Valiliği önünde karşılandı. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Kasapoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde Başkan Ergün, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nde görevli bürokratlar tarafından karşılandı. Bakan Kasapoğlu'na Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, MHP İl Başkanı Murat Öner, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk eşlik etti. Ziyarette ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na hediye takdiminde bulunuldu.

Başkan Ergün, Büyükşehir Belediyesinin Spor Yatırımlarını Anlattı

Başkan Ergün'e ziyaretinde Bakan Kasapoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin anı defterini imzaladı. Bakan Kasapoğlu'na, Başkan Ergün tarafından Manisa ziyareti anısına hediye takdim edildi. Daha sonra Başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu'na, Büyükşehir Belediyesi'nin geride kalan süreçte hayata geçirdiği gençlik ve spor projelerini tek tek anlatırken, Kasapoğlu da projeleri dikkatle dinledi. Manisa'da gençlerin spor yapabilecekleri alanların sayısını göreve geldikleri ilk günden bu yana arttırmaya yönelik projeler ürettiklerini belirten Başkan Ergün, Manisa'da sportif yatırımlar noktasında sağladıkları destek ve katkılar nedeniyle Bakan Kasapoğlu'na teşekkürlerini sundu. Bakan Kasapoğlu'nun Büyükşehir Belediyesi ziyareti, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile noktalandı.

Bakan'dan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' Kitabına Tam Not

Başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu'na Manisa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden 38 akademisyen tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı 4 ciltlik eserden de takdim etti. Manisa'nın milli mücadele döneminde içinde bulunduğu durumu anlatan önemli bir eseri kazandırmış olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Başkan Ergün, 4 ciltte Manisa ve ilçelerinde o dönemde yaşananların belgeli bir şekilde anlatıldığını söyledi. Böylesi önemli bir eserin hayata geçirilmesi nedeniyle Başkan Ergün ve emeği geçenleri kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eserin Gençlik Merkezlerine de alınması noktasında çalışma yapılması talimatını verdi.