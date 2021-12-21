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Başkan Ergün, Sarıkamış Şehitleri'ni Saygıyla Andı - Son Dakika

Başkan Ergün, Sarıkamış Şehitleri'ni Saygıyla Andı

21.12.2021 14:47
Başkan Ergün, Sarıkamış Şehitleri'ni Saygıyla Andı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayarak, harekatta donarak şehit olan kahraman askerlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle andı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıkamış şehitleri anma mesajında, "1914 yılının 15 – 22 Aralık tarihleri arasında Kars'ı Ruslardan geri almak için Sarıkamış'ta şehit düşen 90 bin Mehmetçiğimizin 60 bini donarak şahadete yürümüştü. 107 yıl önce yaşanan bu elim hadisenin acısını hala yüreklerimizde hissediyoruz. Allahuekber Dağları'nda eksi 30 derecenin üzerinde donarak şehadete yürüyen Mehmetçikler, bu toprakların nasıl vatan yapıldığını bizlere gösteren ölümsüz bir destanın yiğitleri olarak tarihteki yerlerini aldılar. Kefenleri kar olan şehitlerimizin Türk milletinin gönlündeki yeri her zaman derin olup, emanet ettikleri miras en kıymetlimizdir. Bu düşünceden hareketle Manisa'mıza Sarıkamış Şehitleri Anıtı'nı kazandırdık. Sarıkamış'ta Manisa'mızdan da 224 Mehmetçiğimizi şehit vermiştik. Bu nedenle hem Manisalı şehitlerimiz hem de şehitlik mertebesine yükselen tüm Mehmetçiklerimiz için bu güzel anıtı şehrimize yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Tarihimiz boyunca içeriden ve dışarıdan tehditlere karşı savaş vermiş, kan ve can vermiş bir millet olarak, evlatlarımıza kutsal vatan topraklarının nasıl kazanıldığını en iyi şekilde anlatmak, hepimizin asli görevidir. O açıdan aziz şehitlerimizin, kahraman atalarımızın ve tüm Mehmetçiklerimizin hatıralarını Manisa'mızın her köşesinde yaşatmak için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Ruhları şad olsun"

Atalarımızın anılarını yaşatmaya yönelik yapılan çalışmalardan da söz eden Başkan Ergün, şunları söyledi: "Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' ismiyle bilgi hazinemize kazandırdığımız 4 ciltlik önemli eser, bu çalışmalarımızın en önemli örneklerindendir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında şehrimize Kurtuluş Müzesi kazandırmak için de çalışmalarımız devam etmektedir. Şehitlerimizin anısına şehrimize inşa ettiğimiz Çanakkale Şehitleri Anıtı; onun yan tarafındaki Kurtuluş Savaşı Kahramanları Anıtı; Gördes ilçemizde hayata geçirdiğimiz Şehit Makbule Hanım Meydanı gibi sayısız eserle kahraman atalarımızın isimlerini her yerde yaşatmaya özen gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Bu toprakları bizlere vatan yapan Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, O'nun kahraman silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin anısını yaşatacağız. Bu duygularla Sarıkamış harekatının 107'nci yıldönümünde başta Sarıkamış'ta şehit düşen evlatlarımız olmak üzere, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için seve seve canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

Cengiz Ergün, Manisa, Vatan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Ergün, Sarıkamış Şehitleri'ni Saygıyla Andı - Son Dakika


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