Başkan Gürün'den ikinci konut sakinlerine 'Nüfus' çağrısı - Son Dakika

Başkan Gürün'den ikinci konut sakinlerine 'Nüfus' çağrısı

22.10.2020 12:48
Başkan Gürün'den ikinci konut sakinlerine 'Nüfus' çağrısı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı da ziyaret etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı da ziyaret etti. Başkan Gürün ve Marmaris Belediye Başkanı Oktay Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'u ziyaret etti.

Oktay: Büyükşehre desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden kaynaklı karşılaştığımız sorunlara rağmen elimizdeki tüm güçleri vatandaşlarımız lehine kullanmaya oldukça önem gösteriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. Oldukça geniş bir coğrafyada, yasanın getirdiği handikaplardan kaynaklı sıkıntılar olmasına rağmen uyumlu bir biçimde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Başkan Gürün: Marmaris'e ciddi yatırımlarımız olacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Marmaris'e çok ciddi yatırımlar yapacağız. Önümüzdeki günlerde Marmaris Belediye Başkanımızla birlikte bu yatırımları açıklayacağız. Marmaris'te arıtmayı iki misline çıkartacağız. Mevcut kanalizasyon hattının kaçaklardan kaynaklanan ekstra su çekmesiyle ilgili bir takım sorunlarımız var. Onları da Dünya Bankası kredisiyle ve kendi gücümüzle yapacağız. Bozburun ve diğer bölgelerde önemli su sorunu var. Geçici tedbirlerle bu sorunu giderdik. Ama kalıcı olarak çok büyük bir yatırımla bu sorunu çözeceğiz. İçmeler Denizcilik ve Yelken Eğitim Merkezi ve Asparan kamp alanı için projelerimizi hazırladık ve onaydan sonra çalışmalara başlıyoruz. Seydikemer'den Bodrum'a bu geniş coğrafyada birlikte aileyiz birlikte Muğlayız" dedi.

"Muğla'ya 3 baraj şart"

Başkan Gürün " Türkiye'nin ve Muğla'nın gelecekte su ile ilgili önemli problemleri olacak. Bu dönemde olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da devam edecek olan kuraklık meselesi var. Bunu bilim adamları söylüyor. Buna göre hazırladığımız projeler var. Devlet Su İşleri ile de görüşüyoruz. Muğla'nın gelecekte su sıkıntısı çekmemesi için baraj yapmamız lazım. Bizim ön görümüz Muğla'ya üç adet baraj yapılmalı" dedi.

Başkan Gürün, "Muğla'da kalan misafirlerimiz ikametgahları Muğla'ya aldırsın"

Muğla'nın yaz nüfusunun 5 milyonu bulduğunu ancak hükümetten bu nüfusa göre ödenek alamadıklarını dile getiren Gürün, bunun birçok sorunu da beraberinde getirdiğini ifade ederek, "Bir ilçede 6 aydan fazla kalan kişinin ikametgahı otomatik olarak o ilçeye geçirilmeli. Muğla'da 6 aydan fazla kalan misafirlerimiz ikametgahları Muğla'ya aldırsın. Biz altyapıyı 1 milyona göre yapmıyoruz, 5 milyona göre yapıyoruz. Bu da göz önünde alınarak turizm bölgelerinde ayrı bir ödenek çalışması yapılması gerek. Bununla ilgili hükümet yetkililerine sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili dosyaları verdik" dedi. - MUĞLA

Başkan Gürün'den ikinci konut sakinlerine 'Nüfus' çağrısı
Başkan Gürün'den ikinci konut sakinlerine 'Nüfus' çağrısı
Başkan Gürün'den ikinci konut sakinlerine 'Nüfus' çağrısı
Başkan Gürün'den ikinci konut sakinlerine 'Nüfus' çağrısı
Başkan Gürün'den ikinci konut sakinlerine 'Nüfus' çağrısı

Mehmet Oktay, Marmaris, Gürün, Muğla, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Gürün'den ikinci konut sakinlerine 'Nüfus' çağrısı - Son Dakika

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