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Başkan Hasan Kılca mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı - Son Dakika

Başkan Hasan Kılca mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı

26.07.2021 11:49
Başkan Hasan Kılca mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye hizmet binası ve tesislerde belediye personeliyle salgın kuralları çerçevesinde bayramlaştı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye hizmet binası ve tesislerde belediye personeliyle salgın kuralları çerçevesinde bayramlaştı.

Kurban Bayramı tatili dönüşü ilk mesai gününde Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye personeliyle bayramlaştı. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği bayramlaşma programlarının ilki Tatlıcak Tesisleri'nde yapıldı. Başkan Hasan Kılca bu kapsamda; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nde görev yapan personelle sabahın erken saatlerinde bir araya geldi. Ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Hasan Kılca, son olarak Karatay Belediyesi hizmet binasındaki personeli de tek tek ziyaret ederek personelin bayramını tebrik etti.

"Hizmet ve projelerimizle Karatay'ın çehresi değişiyor"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; bayram mesaisi süresince özverili gayretleri dolayısıyla çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek Karataylıların huzuru, konforu ve mutluluğu için çalışma arkadaşlarıyla birlikte yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, belediye olarak her zaman Karatay'a değer katan hizmet üretmenin gayretinde olduklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve konforu için bu bayramda ekip arkadaşlarımızla birlikte mesai kavramı gözetmeden çalışıyoruz. Biz büyük ve güzel bir aileyiz. Bu bağlamda da belediyemizdeki her bir personelimizin ayrı bir kıymeti ve ayrı bir önemi var bizler için. Her birinizin ilçemize ve insanımıza güzellikler kattığınızı görüyoruz. Sizlerin ne zorluklarla evinize ekmek götürdüğünüzü biliyorum. Belediye olarak personellerimizin daha güvenli ve konforlu ortamda çalışması için neredeyse tüm iş makinelerimizi değiştirdik. Bundan sonra da üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, ilçemizin ve şehrimizin mutluluğuna katkı sunacak her türlü çalışmaya katkıda bulunmak. Bu yıl 40'a yakın mahalle parkını hizmete açmış olacağız. Lavanta Bahçesi, Piknik Bahçesi, Hobi Bahçesi, parkları, sosyal tesisleri ve daha birçok yatırımla Karatay'ımızın çehresi değişiyor. Bu yatırımlarımızı hayata geçirirken bizlerin en önemli yardımcıları siz kıymetli mesai arkadaşlarımız. Karatay Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımızla başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hizmetlerimizi hemşehrilerimize ulaştırmamızda aracı olan tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Başkan Hasan Kılca mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı
Başkan Hasan Kılca mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı

Kurban Bayramı, Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Hasan Kılca mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı - Son Dakika


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