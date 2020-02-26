Başkan Kassanov,

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Hocalı Katliamı'nın 28. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



20. yüzyılda en büyük vahşiliğin Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında yaşandığını belirten mesajda, "Bugün Avrupa ve dünya Karabağ ve Hocalı'da yaşanan soykırıma karşı gözünü kapatmış durumdadır. Yüzde 20 toprakları işgal altında bulunan tek devlet bugün Azerbaycan'dır. Bu toprakları işgal eden devletin de Ermenistan olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bunu dünyayı yöneten büyük devletlerin ekseriyeti bu gerçeği biliyor ama göz yumuyor. Orada hiçbir soykırım yaşanmamış gibi davranmaktalar. Dünyada birçok uluslararası kuruluşlar ve Birleşmiş Milletler var. Eğer onlar, Ermenistan'dan o işgal altındaki topraklardan çıkmasını isteseler ve aksi takdirde yaptırım uygulayacaklarını söyleseler sonuç alınabilir. Özellikle herhangi bir uyuşmazlıkta yaptırımlar konusunda Türkiye'mize karşı takınılan tavrı hepimiz görüyoruz. Odlar Yurdu'nun bundan sonra kimseden yardım istemeye de gereği kalmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.



"Ermenistan'ın da maskesi yırtılacak ve o topraklar boşaltılacak"



Kassanov mesajında, Azerbaycan Devleti'nin son 15-20 yıl içerisinde çok büyük gelişmeler kat ettiğini, bugün Azerbaycan ordusuna, savunma sanayisine harcanan miktarın Ermenistan'ın toplam bütçesinden daha çok olduğunu kaydederek şu ifadelere yer verdi: "Düşünüyorum ki, Azerbaycan hiç kimseye ihtiyaç duymadan, kendi yaralarını kendi sarmaya başladı. Ordusu, gücü, milleti ve ruhu ile her zaman hazırdır. Azerbaycan Devletinin yöneticileri bu savaşın barış yolu ile aydınlatılmasını istiyor. Bu aslında örnek bir davranış. Fakat bu da belirli bir zamana kadar. Bazıları güzel konuşmadan anlıyor, bazıları ise başına vurmadan anlamıyor. Biz istiyoruz ki, elbette ki, barış yolu ile çözülsün, kan dökülmesin. Her bir kan insan hayatıdır. Fakat Hocalı Soykırımı'nın ne denli vahşi ve insanlık sınırlarını aşan bir durum olduğunu dünya bir gün anlayacak ve buna bir değer verecek. Ermenistan'ın da maskesi yırtılacak ve o topraklar boşaltılacak. ya bu barış yoluyla hal olacak ya da onlar bu dili de anlamazsalar güçlü ordumuz sayesinde ora düşmandan temizlenecek."



Gerek 26 Şubat 1992 yılında yapılan Hocalı Soykırımının gerekse de 1944 yılında Ahıskalı Türklerin tarihi vatan Ahıska'dan sürgün edilmesiyle 17 binden fazla vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olan üzücü olayların sadece yıl dönümlerinde değil tüm yıl boyu konuşulmasını ve gündemde sıcak olarak tutulmasından yana olduğunu dile getiren Kassanov, "Benim temennim savaşların artık son bulması ve milletlerin zorluklardan kurtulmasıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşayan Azerbaycanlı sivillere karşı, Ermeni Silahlı Kuvvetleri tarafından benzeri görülmemiş bir soykırım yapıldı. Binlerce Azerbaycanlının öldürüldüğü veya esir edildiği insanlık tarihinin en kanlı suçlarından biri olan bu trajedi, Hocalı soykırımı olarak bilinmektedir. Türkiye'mizin içinde ve dışında ve bundan tam 28 yıl önce şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Azerbaycan'da ve dünyada yaşayan bütün Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimiz bilsin ki, Biz Ahıskalı Türkler onların yanındayız. Onların acısı bizim öz acımızdır ve hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL