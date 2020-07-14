Başkan Kavuş: "15 Temmuz onurlu bir direnişin ve şanlı bir zaferin adıdır" - Son Dakika

15 Temmuz'un dünyada eşi ve benzerine az rastlanır bir zafer olduğunu söyleyen Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bu onurlu direnişin ve şanlı destanın altında yüce milletimizin her bir ferdinin imzası vardır" diye konuştu.



Başkan Mustafa Kavuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu asil millet, bin yıldır bu topraklarda 'Ya İstiklal ya Ölüm' parolasıyla şanlı tarihini büyük zaferlerle süslemiştir. Malazgirt'te, Miryakefalon'da, Niğbolu'da, Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda özgürlüğüne, bayrağına, ezanına ve vatanına nasıl sahip çıktıysa 15 Temmuz gecesi de aynı iman ve aynı kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde bu değerlere yine sahip çıkmıştır. Anadolu irfanını ve kahramanlığını hiçe sayanları, yerle yeksan etmiştir. Topa, tüfeğe, tanka, uçağa karşı yüreğiyle Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sahneye çıkmış ve hain FETÖ'ye karşı sevdiklerini arkasında bırakarak istiklali ve istikbaline halel getirmemiştir. Bu necip millet o gece başardıklarıyla tüm dünya mazlumlarına bir kez daha ümit olmuştur. Dost düşman tüm dünya şunu bir kez daha gördü ki; 'Bu millet büyük bir millettir, necip bir millettir, kahramandır, cesurdur, onurludur, vatan ve özgürlük sevdalısıdır, devletinin ve mazlumların yanındadır Bu büyük milletin bir ferdi olmaktan ve bu büyük millete hizmet etmekten onur duyuyorum. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazıp şehit düşen kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum. Onlar Çanakkale ve İstiklal Harbi ruhunun hala yaşadığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiler. Bize de o geceyi ve o muhteşem destanı unutmamak ve unutturmamak düşüyor. Bu görevi layıkıyla yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Şanlı zaferimizin yıldönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.



15 Temmuz Sergisi 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek



15 Temmuz Çarşamba günü Saat: 15.30'da Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenledikleri "Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygıyla 15 Temmuz Destanı Sergisi'nin açılışına tüm Konyalıları davet eden Başkan Kavuş, "31 Temmuz'a kadar halkımızın ziyaretine açık olacak sergimizde Anadolu Ajansı (AA) ile İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) 15 Temmuz sürecinde ülkemizin farklı şehirlerinde çekmiş oldukları fotoğraflar sergilenecek" dedi. - KONYA