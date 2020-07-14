Başkan Kavuş: "15 Temmuz onurlu bir direnişin ve şanlı bir zaferin adıdır" - Son Dakika

Başkan Kavuş: "15 Temmuz onurlu bir direnişin ve şanlı bir zaferin adıdır"

15 Temmuz'un dünyada eşi ve benzerine az rastlanır bir zafer olduğunu söyleyen Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bu onurlu direnişin ve şanlı destanın altında yüce milletimizin her bir ferdinin imzası vardır" diye konuştu.

15 Temmuz'un dünyada eşi ve benzerine az rastlanır bir zafer olduğunu söyleyen Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bu onurlu direnişin ve şanlı destanın altında yüce milletimizin her bir ferdinin imzası vardır" diye konuştu.

Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı


Başkan Mustafa Kavuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu asil millet, bin yıldır bu topraklarda 'Ya İstiklal ya Ölüm' parolasıyla şanlı tarihini büyük zaferlerle süslemiştir. Malazgirt'te, Miryakefalon'da, Niğbolu'da, Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda özgürlüğüne, bayrağına, ezanına ve vatanına nasıl sahip çıktıysa 15 Temmuz gecesi de aynı iman ve aynı kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde bu değerlere yine sahip çıkmıştır. Anadolu irfanını ve kahramanlığını hiçe sayanları, yerle yeksan etmiştir. Topa, tüfeğe, tanka, uçağa karşı yüreğiyle Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sahneye çıkmış ve hain FETÖ'ye karşı sevdiklerini arkasında bırakarak istiklali ve istikbaline halel getirmemiştir. Bu necip millet o gece başardıklarıyla tüm dünya mazlumlarına bir kez daha ümit olmuştur. Dost düşman tüm dünya şunu bir kez daha gördü ki; 'Bu millet büyük bir millettir, necip bir millettir, kahramandır, cesurdur, onurludur, vatan ve özgürlük sevdalısıdır, devletinin ve mazlumların yanındadır Bu büyük milletin bir ferdi olmaktan ve bu büyük millete hizmet etmekten onur duyuyorum. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazıp şehit düşen kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum. Onlar Çanakkale ve İstiklal Harbi ruhunun hala yaşadığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiler. Bize de o geceyi ve o muhteşem destanı unutmamak ve unutturmamak düşüyor. Bu görevi layıkıyla yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Şanlı zaferimizin yıldönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.


15 Temmuz Sergisi 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek


15 Temmuz Çarşamba günü Saat: 15.30'da Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenledikleri "Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygıyla 15 Temmuz Destanı Sergisi'nin açılışına tüm Konyalıları davet eden Başkan Kavuş, "31 Temmuz'a kadar halkımızın ziyaretine açık olacak sergimizde Anadolu Ajansı (AA) ile İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) 15 Temmuz sürecinde ülkemizin farklı şehirlerinde çekmiş oldukları fotoğraflar sergilenecek" dedi. - KONYA

Mustafa Kavuş, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kavuş: '15 Temmuz onurlu bir direnişin ve şanlı bir zaferin adıdır' - Son Dakika

Son Dakika

16:20 Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:29 Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
16:20
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
15:29
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
15:18
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
14:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 16:59:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kavuş: "15 Temmuz onurlu bir direnişin ve şanlı bir zaferin adıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]