Başkan Kesikbaş, Seçimi Kazanan Bütün Başkanlarını Kutladı

Eskişehir
Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan bütün belediye başkanları kutlayarak, "Hangi siyasi görüşten olursak olalım geleceğimize yönelik atılacak her adım, daha çok kazanan ve daha çok üreten bir Eskişehir için olacaktır" diye belirtti
Seçim sonrası değerlendirmede bulunan Kesikbaş, ülkenin demokrasi tarihi açısından önemli bir adımı daha milletçe hep birlikte atıldığını belirterek, kazananın şehirlerin tercihi ve demokrasi olduğunu anlattı. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ettiğini belirten Kesikbaş, "Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen seçimlerde Milletimiz, büyük bir olgunlukla iradesini sandıkta göstermiştir. Böylece Türkiye
güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur" dedi.
Açıklamasında bir seçimin daha geride bırakıldığını hatırlatan Kesikbaş, "Hep söylediğimiz gibi ekonomimize, ihracatımıza ve üretime daha çok odaklanma zamanı gelmiştir. Bizler bundan sonra yapısal reformların hızla hayata geçirilmesini ve ihracatımızı arttıracak politikalara önem verilmesini bekliyoruz. Ülkemizin en önemli bölgesel güç ve büyüyen sanayisiyle söz sahibi olması, hep beraber başaracağımız bir ortam ile olacaktır. Çalışmaya, üretmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Üreten Eskişehir, büyüyen Türkiye
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Eskişehir'deki sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kesikbaş, "Şehrimiz yoğun bir katılımla sandığa giderek tercihini yapmıştır. Şimdi şehrimiz adına birlik ve beraberlik içinde çalışma vaktidir. Hangi siyasi görüşten olursak olalım geleceğimize yönelik atılacak her adım, daha çok kazanan ve daha çok üreten bir Eskişehir için olacaktır. Bu vesile ile; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz
Büyükerşen'i, Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
'u, Tepebaşı
Belediye Başkanı Ahmet Ataç
'ı, Çifteler
Belediye Başkanı Kadir Bıyık
'ı Mahmudiye
Belediye Başkanı İshak Gündoğan
'ı, Mihalıççık
Belediye Başkanı Haydar Çorum
'u, Sarıcakaya
Belediye Başkanı Hüseyin Çam
'ı, Seyitgazi
Belediye Başkanı Uğur Tepe
'yi, Sivrihisar
Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü
'yü, Alpu
Belediye Başkanı Belediye Başkanı Gürbüz
Güller'i, Beylikova
Belediye Başkanı Özkan Alp
'i, İnönü
Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
'u, Günyüzü
Belediye Başkanı Menderes Durgut
'u, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı
'yı ve Mihalgazi
Belediye Başkanı Zeynep Akgün
'ü tebrik ederim" dedi. - ESKİŞEHİR