Son Dakika Haberleri: Başkan Kesikbaş, Seçimi Kazanan Bütün Başkanlarını Kutladı

Başkan Kesikbaş, Seçimi Kazanan Bütün Başkanlarını Kutladı

1 saat önce

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan bütün belediye başkanları kutlayarak, "Hangi siyasi görüşten olursak olalım geleceğimize yönelik atılacak her adım, daha çok kazanan ve daha çok üreten bir Eskişehir için...

Başkan Kesikbaş, Seçimi Kazanan Bütün Başkanlarını Kutladı, System.String[]
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan bütün belediye başkanları kutlayarak, "Hangi siyasi görüşten olursak olalım geleceğimize yönelik atılacak her adım, daha çok kazanan ve daha çok üreten bir Eskişehir için olacaktır" diye belirtti

Seçim sonrası değerlendirmede bulunan Kesikbaş, ülkenin demokrasi tarihi açısından önemli bir adımı daha milletçe hep birlikte atıldığını belirterek, kazananın şehirlerin tercihi ve demokrasi olduğunu anlattı. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ettiğini belirten Kesikbaş, "Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen seçimlerde Milletimiz, büyük bir olgunlukla iradesini sandıkta göstermiştir. Böylece Türkiye güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur" dedi.

Açıklamasında bir seçimin daha geride bırakıldığını hatırlatan Kesikbaş, "Hep söylediğimiz gibi ekonomimize, ihracatımıza ve üretime daha çok odaklanma zamanı gelmiştir. Bizler bundan sonra yapısal reformların hızla hayata geçirilmesini ve ihracatımızı arttıracak politikalara önem verilmesini bekliyoruz. Ülkemizin en önemli bölgesel güç ve büyüyen sanayisiyle söz sahibi olması, hep beraber başaracağımız bir ortam ile olacaktır. Çalışmaya, üretmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Üreten Eskişehir, büyüyen Türkiye

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Eskişehir'deki sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kesikbaş, "Şehrimiz yoğun bir katılımla sandığa giderek tercihini yapmıştır. Şimdi şehrimiz adına birlik ve beraberlik içinde çalışma vaktidir. Hangi siyasi görüşten olursak olalım geleceğimize yönelik atılacak her adım, daha çok kazanan ve daha çok üreten bir Eskişehir için olacaktır. Bu vesile ile; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı, Çifteler Belediye Başkanı Kadir BıyıkMahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ı, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum'u, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam'ı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe'yi, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'yü, Alpu Belediye Başkanı Belediye Başkanı Gürbüz Güller'i, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut'u, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı'yı ve Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ü tebrik ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:57 Kaynak: İHA

Türkiye, Eskişehir, Güncel
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